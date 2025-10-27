[리얼푸드=육성연 기자] 정식품이 창립 52주년 기념일(10월 24일)을 맞아 미혼모 가정에 베지밀 영•유아식 3만개를 기부했다고 27일 알렸다.

기부 제품은 성장기용 조제식 ‘베지밀 토들러 프리미엄’과 유아용 영양간식 ‘베지밀 킨더랜드 프리미엄’ 2종이다. 사랑의열매 사회복지공동모금회를 통해 ‘변화된미래를만드는미혼모협회 인트리’에 전달했다.

‘베지밀 토들러 프리미엄’은 12개월부터 24개월 영아용 제품이다. 국제식품규격위원회(CODEX)와 식품공전 조제식 규격에 따라 균형 잡힌 3대 영양성분을 함유했다. 비타민 13종과 무기질 10종, 베타카로틴을 배합했다.

24개월 이상 유아를 위한 ‘베지밀 킨더랜드 프리미엄’은 10종의 비타민과 5종의 무기질을 함유했다. 하루 2팩으로 성장기 유아의 평균 영양 섭취량 중 칼륨과 철분의 부족분(2021년 한국보건산업진흥원 국민영양통계 1~2세 기준)을 보충할 수 있다.

정식품은 올해 상반기 사단법인 더함께새희망과 사회복지법인 밀알복지재단을 통해 지역 내 미혼모 시설과 가족지원센터, 기관 산하 어린이집 등에 총 3만개의 베지밀 영•유아식 제품을 기부했다. 이외에도 결식아동 후원, 심장병 및 혈액암 환우 지원, 혜춘장학회를 통한 인재 양성 등의 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

정식품 관계자는 “창립기념일을 맞아 아이들의 건강한 성장을 바라는 마음으로 월령별 맞춤형 영양 공급이 가능한 제품을 기부했다”며 “앞으로도 영유아와 취약계층에 실질적인 도움이 되는 나눔 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.