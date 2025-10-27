[리얼푸드=육성연 기자] 세계적인 레스토랑 평가서 미쉐린 가이드가 한국 발간 10주년을 맞아 ‘미쉐린 가이드 서울 & 부산 2026’의 표지를 장식할 디자인 공모전을 개최한다. 미쉐린 가이드는 이번 공모전을 통해 국내 청년들의 재능과 가능성을 응원한다.

공모 주제는 ‘10년의 여정’이다. 미쉐린 가이드가 함께한 한국 미식 문화의 지난 10년과 앞으로 펼쳐질 미래에 대한 독창적인 시각을 담으면 된다. 공모전 참여는 오는 12월 23일까지다. 국내 소재 대학과 대학원에 재학 중인 학생이라면 누구나 참여할 수 있다.

심사는 주제 적합성, 창의성 및 독창성, 표현력 및 전달력, 제작 가이드라인 준수의 네 가지 항목을 종합 평가한다. 최종 결과는 2026년 1월 중순 발표될 예정이다.

최우수작으로 선정된 작품은 ‘미쉐린 가이드 서울 & 부산 2026’ 10주년 특별판의 공식 표지로 사용된다. 수상자는 상금 200만 원과 내년 초 열리는 ‘미쉐린 가이드 서울 & 부산 2026’ 발간 행사에 초청된다.

미쉐린 가이드 관계자는 “미쉐린 가이드는 2017년 첫 발간 후 지난 10년간 한국 미식 문화가 성장하는 과정을 함께했다”라며, “이번 공모전을 통해 한국 젊은 세대들의 아이디어와 재능이 담긴 특별한 가이드북을 선보이길 바란다”고 말했다.