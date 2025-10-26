[리얼푸드=육성연 기자] 삼양그룹은 지난 24일 창립 101주년을 맞아 경기 과천 서울대공원 산림욕장에서 ‘퍼포즈 워크(Purpose Walk) 10.1’ 행사를 개최했다고 알렸다.

이번 창립기념행사는 회장단을 포함한 임직원 200여명이 참석했다. 행사 오프닝, 10.1km 산림욕장 트레킹 및 조별 미션 수행, 101주년 축하 세리머니 순으로 진행됐다.

삼양그룹은 트레킹에 앞서 ‘삼양 가치 전시월’을 운영했다. 잔디광장에 설치된 전시월에는 그룹의 주요 연혁 중에서 기업 철학과 핵심 가치가 투영된 대표 사례 20가지를 선정했다.

이후 임직원들은 12개 조로 나뉘어 둘레길 곳곳에 조성된 테마 숲길을 거쳐 총 10.1km 거리의 트레킹 코스를 완주했다. 이 과정에서 기업의 역사와 비전, 인재상을 다룬 스피드 퀴즈, 그림카드 순서 맞추기 등의 조별 미션을 수행했다.

김유 삼양홀딩스 회장은 “글로벌과 스페셜티 사업 중심으로 포트폴리오를 전환해 제품 차별화를 도모하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 키워야 한다”며 “특히 반도체, 배터리, 퍼스널 케어와 친환경 플라스틱 소재 등 그룹의 미래를 책임질 스페셜티 사업은 구체적인 마일스톤을 수립해 실행력을 높여달라”고 주문했다.

이어 “운전자본 최적화, 수익성 강화 등 현금 흐름 중심 경영을 강화해 사업을 안정적인 성장을 뒷받침하는 한편, 기존에 추진해온 디지털 트랜스포메이션은 AI 트랜스포메이션으로 변화시켜 전 업무에 적용해달라”고 당부했다.

삼양그룹은 매년 창립기념일에 다양한 이벤트를 전개했다. 지난해에는 창립 100주년을 맞아 국내외 주요 고객사와 재계 인사를 초청해 그룹의 새로운 비전과 CI를 선포하는 기념식을 개최했다. 임직원 4200여명을 대상으로 100년 역사의 시작을 선언하는 ‘NEW SAMYANG FESTIVAL’을 진행했다.