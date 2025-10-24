[리얼푸드=육성연 기자] 도드람이 ‘2025 DODRAM FESTA : THE GRILLIST(2025 도드람 페스타)’를 개최한다고 24일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 도드람 페스타는 ‘THE GRILLIST’라는 콘셉트 아래 브랜드 체험형 축제로 진행된다.

핵심 프로그램인 팝업스토어는 10월 28일부터 11월 2일까지 서울 강동 더리버몰(이케아)에서 운영된다. 방문객은 현장에서 제공되는 체험형 미션 이벤트에 직접 참여할 수 있다. 모든 미션을 완료하면 ‘그릴리스트 자격증 카드’와 취향 맞춤 ‘커스텀 시즈닝’을 증정받는다.

지하 1층 시식존에서는 도드람의 대표 제품은 물론 출시 예정인 신제품까지 미리 맛볼 수 있는 공간이 운영된다.

할인 프로모션도 함께 진행된다. 이마트 푸드마켓 고덕점에서는 ‘더느림 플러스’, ‘참숯에 구운 직화곱창’ 등 대표 제품을 특별가에 판매한다. 도드람몰과 네이버 브랜드스토어에서 는김장철을 맞아 수육과 구이용 제품을 할인가로 선보인다.

또한 약 76만 명의 구독자를 보유한 육류 전문 유튜버 ‘정육왕’과 협업한 영상 콘텐츠를 공개한다. 돼지고기를 맛있게 굽는 노하우와 레시피, 조리 팁 등을 담아 소비자에게 유익한 정보를 전달한다.

또 팝업스토어에서 그릴리스트 자격증을 발급받은 고객 1인당 도드람한돈 1인분(180g)이 매칭 기부되는 참여형 기부 캠페인도 진행한다. 기부된 도드람한돈은 연말 강동구 지역 소외계층에 전달될 예정이다.

박광욱 도드람 조합장은 “2025 도드람 페스타는 단순한 이벤트를 넘어 도드람이 직접 소비자와 만나 맛의 가치를 나누는 축제의 장”이라고 말했다.