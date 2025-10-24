[리얼푸드=육성연 기자] 서울 영등포 타임스퀘어의 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔의 올 데이 다이닝 레스토랑 모모카페가 ‘Jazz in MoMo’ 라이브 재즈 콘서트를 진행한다. 오는 11월 한 달간 매주 금요일과 토요일 열린다.

이번 공연은 도심 한복판에서 디너와 함께 감미로운 재즈의 선율을 즐길 수 있는 가을 시즌 한정 이벤트다. ‘Jazz in MoMo’는 보컬리스트를 포함한 재즈 트리오가 선보이는 라이브 공연이다.

모모카페 디너 뷔페(18:00 ~ 21:00) 이용 고객이라면 별도의 추가 요금 없이 공연을 감상할 수 있다. 공연은 두 타임으로 진행된다. 1부는 오후 6시 30분부터 7시 10분까지다. 2부는 7시 30분부터 8시 10분까지 약 40분간 펼쳐진다.

모모카페는 10월부터 이상엽 셰프가 이끄는 ‘유럽 & 아시아의 식탁(The Rich Table d’Europe & Asia)’ 디너 뷔페를 새롭게 선보이고 있다. 프랑스, 이탈리아 등 유럽의 정통 미식과 아시아 각국의 풍미를 한자리에 담아냈다.