[리얼푸드=육성연 기자] 바나나 전문 글로벌 청과 기업 스미후루코리아가 hy(옛 한국야쿠르트)와 손잡고 ‘감숙왕 우유’를 출시했다고 24일 밝혔다.

신제품은 ‘감숙왕 초코 바나나 우유’와 ‘감숙왕 딸기 바나나 우유’ 등 총 2종이다. 1급A 원유를 사용했다. ‘감숙왕 초코 바나나 우유’는 우유에 진한 초콜릿의 풍미와 잘 익은 바나나 맛을 더해 보다 깊고 진한 달콤함을 느낄 수 있다. ‘감숙왕 딸기 바나나 우유’는 딸기 맛에 바나나 맛의 단맛이 어우러진 것이 특징이다.

패키지는 달콤하고 찰진 식감으로 ‘바나나의 왕’이라 칭하는 감숙왕 캐릭터를 활용했다. 190ml 소용량에 멸균팩 포장이다. 신제품은 전국 CU편의점과 스미후루코리아 네이버 공식 브랜드 스토어에서도 만나볼 수 있다.

스미후루코리아는 신제품 출시를 기념해 내달 2일까지 이벤트를 진행한다. 스미후루 네이버 공식 브랜드 스토어에서 포토리뷰 작성 시 추첨을 통해 3000원 쿠폰을 제공한다. 공식 인스타그램 해시태그 이벤트로 소비자 참여를 유도하고 제품 경험을 확대할 예정이다.

스미후루코리아 관계자는 “지난해 ‘감숙왕 바삭 바나나칩’과 ‘감숙왕 초코 바나나칩’을 선보이며 가공식품 시장 진출을 본격화했다”며, “이번 hy와의 협업을 계기로 바나나의 왕 감숙왕을 다양한 제품군으로 확장해 선보인다”고 전했다.