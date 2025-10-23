[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 ‘느린 우체통’ 운영 매장을 전국 10개 매장으로 확대했다고 23일 알렸다.

스타벅스는 보다 많은 고객들이 ‘느린 우체통’을 경험하고, 한 해의 추억을 떠올릴 수 있도록 확대 운영을 결정했다.

새롭게 느린 우체통을 운영하는 매장은 경주보문, 광릉수목원, 광주지산유원지입구, 대구앞산스카이타운, 더북한강R, 서울타워, 양산통도사, 춘천구봉산R 등이다. 우정사업본부와의 협업을 통해 실제 우체통을 설치했다.

각 매장의 포토존에서 촬영한 사진이나, 매장에서 개인 컵을 사용하는 사진을 #스타벅스 #방문한 매장명 #환경재단 해시태그와 함께 SNS에 인증하면 스타벅스 캐릭터 베어리스타가 그려진 엽서를 증정한다.

작성한 엽서는 매장에 비치된 느린 우체통에 넣으면 1년 후 기재된 주소로 무료로 전달된다. 엽서는 대전 지역 스타벅스 매장에서 회수한 우유 팩을 포함해, 우유 팩 함량이 30%인 재생 종이로 제작했다.

아울러 전국 스타벅스 매장에서는 나들이하기 좋은 가을을 맞아 개인컵으로 음료를 주문한 고객에게 우유 팩 업사이클링 엽서를 증정하는 ‘에코별 가을 챌린지’를 진행한다. 오는 26일까지다.

이벤트 기간 인스타그램에 필수 해시태그(#스타벅스우유팩엽서 #스타벅스에코별)를 포함해 엽서를 받은 게시글을 공개 올리면, 선물도 받을 수 있다. 추첨으로 꼽힌 20명에게 국내 기차여행권 10만원권을 1인당 2장씩 증정한다. 또 에코별 3개 이상을 적립한 스타벅스 리워드 회원 중 30명을 추첨해 국내 기차여행권 10만원권을 1인당 2장씩 증정한다.

김지영 스타벅스 ESG팀장은 “올가을, 반짝이는 추억을 오래도록 간직할 수 있도록 느린 우체통 운영 매장을 확대했다”라며, “서로에게 특별한 마음을 전하는 시간을 가질 수 있을 것”이라고 말했다.