[리얼푸드=육성연 기자] 연세대학교 연세유업이 ‘연세빵빵캠페인’을 전개한다고 23일 알렸다. 연세우유 생크림빵에 관한 달콤한 사연을 모집한다.

이번 캠페인은 지난해 큰 호응을 얻었던 ‘연세빵빵캠페인’의 두 번째 시리즈다. 연세우유 생크림빵과 함께한 일상부터 특별한 추억까지 다양한 이야기를 나누는 소비자 참여형 캠페인이다.

응모 기간은 내달 2일까지다. 연세유업 공식 인스타그램 프로필 링크를 통해 접수하면 된다. 연세우유 생크림빵에 얽힌 사연이나 일상 속 에피소드를 자유롭게 작성해 제출한다.

접수된 사연 중 베스트스토리상(10명), 참가상(10명)을 선정한다. 베스트스토리상 수상자에게는 다양한 연세우유 생크림빵이 가득 담긴 ‘연세빵빵박스(30개 들어있음)’를 증정한다. 참가상 수상자에게는 CU 편의점 모바일 상품권을 제공한다. 당첨자는 오는 11월 7일 개별 안내된다.

연세유업 관계자는 “지난해 첫 ‘연세빵빵캠페인’의 뜨거운 관심에 감사드린다”며, “올해도 캠페인을 통해 달콤한 순간을 소중한 분과 나눌 수 있기를 바란다”고 전했다.