[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 월드가 캐릭터 ‘스폰지밥(SpongeBob)’과 겨울 시즌 ‘스폰지밥 윈터 월드(SpongeBob Winter WORLD)’를 진행한다고 23일 알렸다. 내년 1월 11일까지다.

이번 프로모션은 2026년 1월 1일 극장 개봉 예정인 영화 ‘스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서’와의 협업으로 기획됐다. 객실 패키지와 디저트 프로모션, 영화 관련 이벤트 등 호텔 곳곳에서 스폰지밥을 경험할 수 있다.

패키지 예약은 롯데호텔 월드의 시그니처 할인 이벤트 ‘월클데이(World Click Day)’를 통해 오는 23일부터 25일까지 롯데호텔앤리조트 공식홈페이지에서 하면 된다. 투숙 기간은 11월 1일부터 2026년 1월 11일까지다.

패키지에는 마카롱, 초콜릿 등의 스페셜 커티시와 스폰지밥을 테마로 만든 에그마요 샌드위치, 캐릭터 디저트 등으로 구성된 인룸다이닝 조식 세트, 겨울 감성을 담은 스폰지밥 덧신 웰컴 기프트 등이 포함돼 있다.

경품 이벤트도 진행한다. 이벤트 페이지를 통해 응모할 수 있다. 추첨을 통해 영화 <스폰지밥 무비: 네모바지를 찾아서> 예매권 2매, 시사회 관람권 2매, 롯데호텔 월드 클럽라운지 2인 업그레이드 혜택 등을 증정한다. 당첨자는 오는 30일 개별 연락을 통해 안내한다.

롯데호텔 월드 뷔페 레스토랑 ‘라세느(La Seine)’에서는 다음달 1일부터 스폰지밥을 모티브로 한 디저트 코너를 선보인다.

‘더 라운지 앤 바(The Lounge & Bar)’에서는 12월 1일부터 스폰지밥과 딸기를 테마로 애프터눈 티 세트와 딸기 디저트 뷔페를 운영한다. 디저트 뷔페에는 딸기 케이크, 마카롱, 타르트 등 20여 가지의 딸기 디저트와 온 가족이 즐길 수 있는 다채로운 핫디시 8종이 준비될 예정이다.

롯데호텔 월드 관계자는 “겨울 분위기에 스폰지밥의 유쾌한 감성을 더해, 온 가족이 특별한 추억을 만들 수 있는 행복한 시간을 선사하고자 준비했다”고 소개했다.