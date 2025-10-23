[리얼푸드=육성연 기자] 이탈리아 초콜릿 브랜드 페레로 로쉐가 수험생을 응원하기 위해 ‘지금 이 순간을, 황금빛으로’ 캠페인을 진행한다고 23일 알렸다. 가장 응원을 많이 받은 학교에는 전교생을 위한 선물 증정과 광고모델 허성범의 방문 이벤트도 마련했다.

이번 캠페인은 수험생에게 가장 중요한 ‘지금 이 순간’을 페레로 로쉐로 응원한다는 의미를 담았다. 특히 카이스트 졸업생인 페레로 로쉐 광고모델 허성범이 함께한다. 허성범은 자신의 인스타그램과 페레로 로쉐 이벤트 페이지를 통해 수험생에게 격려의 메시지를 전할 예정이다.

이벤트는 학교 대항전 형식으로 진행된다. 페레로 로쉐 이벤트 사이트(ferrero-golden-cheer.co.kr)에서 참여하면 된다. 응원하고 싶은 수험생의 소속 학교를 선택한 뒤 응원 메시지를 남기면 응원 포인트를 적립할 수 있다.

가장 높은 응원 점수를 받은 1위 학교에는 허성범이 페레로 로쉐의 황금빛 트럭을 타고 방문해 수험생 전원에게 합격을 기원하는 초콜릿을 선물한다. 또한 페레로 로쉐 제품 포장지 하단의 QR코드를 스캔하면 200점을, 그 외 방법으로 응원 시에도 50점을 적립할 수 있다. 이벤트 참여 기간은 11월 13일까지다. 학교별 응원 순위도 실시간으로 확인할 수 있다.

페레로 로쉐 관계자는 “페레로 로쉐는 특별한 순간들을 함께하는 브랜드로서, 인생의 중요한 시기를 앞둔 수험생들의 모든 순간이 황금빛처럼 빛나기를 바라는 마음으로 이번 수능 응원 캠페인을 준비했다”라고 말했다.