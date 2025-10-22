[리얼푸드=육성연 기자] 식음료기업 일화가 ‘맥콜’과 모바일 야구게임 ‘판타스틱베이스볼’이 함께한 협업 한정판 제품을 출시했다고 22일 밝혔다.

판타스틱베이스볼은 위메이드가 서비스하고 라운드원스튜디오에서 개발한 모바일 야구게임이다. 이번 한정판 제품은 맥콜과 맥콜제로 250ml 캔으로 출시된다. 패키지에는 판타스틱베이스볼 디자인을 적용했다. 해당 제품은 전국 편의점과 대형마트, 일화 공식 온라인몰에서 구매할 수 있다.

일화는 가을 야구 시즌에 맞춰 이번 협업을 기획했다. 특히 국내 최초 보리탄산음료인 맥콜과 글로벌 야구 팬들이 즐기는 판타스틱베이스볼이 만나 시너지를 발휘할 것으로 기대한다.

이벤트도 마련했다. 제품 캔 따개 뒷면에 인쇄된 코드를 입력 시 게임에서 사용할 수 있는 아이템을 획득할 수 있다. 코드는 각 계정당 30회까지 사용할 수 있다. 한정 수량으로 진행되며 준비된 코드가 소진되면 조기 종료될 수 있다.

한현우 일화 본부장은 “이번 맥콜과 판타스틱베이스볼의 협업은 10월 가을 야구를 앞두고 야구와 게임을 즐기는 소비자에게 새로운 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.