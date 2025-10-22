[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 서울은 프렌치 레스토랑 ‘피에르 가니에르 서울’이 서울시가 주관하는 ‘2025년 서울미식주간 100선(Taste of Seoul 100)’에 선정됐다고 밝혔다.

피에르 가니에르 서울은 미쉐린3스타 셰프이자 ‘요리계의 피카소’라고 불리는 피에르 가니에르(Pierre Gagnaire)가 총괄하는 국내 유일의 레스토랑이다. 예술적 감성과 정제된 미식의 정수를 선보이고 있다.

‘서울미식주간’은 서울 고유의 미식 문화를 전 세계에 알리기 위한 서울시의 프로젝트다. 미식 큐레이터 및 전문가들이 서울을 대표하는 레스토랑과 바 100곳을 엄선해 매년 발표한다.

롯데호텔 서울은 이번 선정과 함께 서울시가 주최하는 ‘레스토랑 위크(Restaurant Week)’에 참여한다. 행사 기간 동안 피에르 가니에르 서울 방문 고객을 위한 혜택을 마련했다.

레스토랑 위크 기간인 오는 27일부터 11월 2일까지 1주일간 피에르 가니에르 서울에서 메뉴를 주문하는 고객에게 모엣샹동 임페리얼 브뤼(Moët & Chandon Impérial Brut )1잔을 무료로 제공한다.

롯데호텔 서울 관계자는 “피에르 가니에르 서울이 세계적인 미식 도시 서울을 대표하는 레스토랑 100선에 이름을 올리게 되어 매우 뜻깊다”며, “이번 프로모션을 통해 더 많은 고객이 롯데호텔 서울의 최고급 프렌치 다이닝과 함께 품격 있는 미식 경험을 즐기길 바란다”고 전했다.