[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 자사 브랜드 ‘더페어링(The Pairing)’에서 ‘클럽 코라빈 프리미엄 글라스 와인 존’을 연다고 22일 알렸다.

‘한 잔으로 만나는 프리미엄의 정점’을 콘셉트로 시중에서 쉽게 접하기 어려운 프리미엄 와인을 선보인다. 5대 샤또 중 하나인 샤또 마고(Château Margaux), 뽀므롤의 전설이라 불리는 페트뤼스(Pétrus), 최고급 샴페인 루이 로드레 크리스탈(Louis Roederer Cristal) 등 국내에서는 쉽게 접하기 어려운 프리미엄 와인을 글라스 단위로 제공할 예정이다. 또한 기호에 맞게 본인의 테마를 만들어 와인을 즐길 수도 있도록 구성했다.

취향에 따라 세 가지 테이스팅 테마로도 즐길 수 있다. 먼저 ‘샴페인 4중주’는 파이퍼-하이직 레어 2013(Piper-Heidsieck Rare 2013, 75ml), 돔 페리뇽 2013(Dom Pérignon 2013, 75ml), 크룩 그랑 큐베 170(Krug Grand Cuvée 170, 75ml), 루이 로드레르 크리스탈 2015(Louis Roederer Cristal 2015, 75ml)을 한 자리에서 비교하는 구성이다. 25만원대에 즐길 수 있다. 병으로 주문하면 총액이 300만원대 중후반까지 올라가지만, 75ml 표준 용량으로 나눠 담아 부담을 줄였다.

보르도의 4종 와인은 샤토 마고 1998(Château Margaux 1998, 30ml), 샤토 오존 2007(Château Ausone 2007, 30ml), 샤토 슈발 블랑 2011(Château Cheval Blanc 2011, 30ml), 페트뤼스 2017(Pétrus 2017, 30ml)으로 구성된다. 60만원 정도면 경험할 수 있다.

조재호 더 페어링 지배인은 “병 단위로 마시기보다 잔 단위로 다양한 와인을 경험함으로써 부담 없이 자신의 취향을 발견하고 ‘나만의 와인 스타일’을 찾아갈 수 있다”고 말했다.

더페어링은 이번 프리미엄 글라스 존 오픈을 기념해 제철 식재료를 활용한 코스 메뉴를 선보인다. 콜키지 프리 혜택도 제공한다. 와인 전문 리테일샵 와인갤러리 및 와인나라 직영점에서 와인 구매 시 최대 3병까지 콜키지 프리로 즐길 수 있다.