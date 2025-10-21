[리얼푸드=육성연 기자] 맥도날드는 ‘더블 빅맥’과 ‘더블 맥스파이시 상하이 버거’ 재출시를 기념해 새 광고 캠페인 모델로 가수 김범수와 우즈(WOODZ)를 발탁했다고 21일 전했다. 이들과 함께 ‘더블 빅맥송’을 선보인다.

‘참깨빵 위에 순 쇠고기 패티 두 장’이라는 가사의 빅맥송은 맥도날드의 대표 CM송이다.

이번 캠페인은 최근 유튜브를 중심으로 확산하고 있는 ‘커버 송 트렌드’에서 착안해, 기존 곡을 재해석해 기획했다. 알앤비(R&B)와 록(Rock) 스타일의 두 가지 버전이다. 아티스트가 직접 참여해 각자의 개성과 음악성을 담아냈다.

맥도날드 관계자는 “김범수와 우즈는 독창적인 음악 활동을 통해 대중적 입지를 꾸준히 넓혀온 아티스트“라며 ”이번 캠페인의 취지를 효과적으로 전달할 수 있을 것이라 판단해 모델로 선정했다”고 말했다.

데뷔 26년 차를 맞은 김범수는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 SNS에서 화제를 모은 곡들을 자신만의 스타일로 재해석하며, ‘커버 장인’으로 제2의 전성기를 이어가고 있다. 우즈는 군 복무 기간 중 자작곡 ‘드라우닝(Drowning)’이 화제를 모으며 현재까지 역주행 신화를 이어가고 있다.