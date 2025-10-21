[리얼푸드=육성연 기자] CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생들을 응원하는 제품을 선보인다고 21일 밝혔다.

올해 뚜레쥬르의 수능 신제품 콘셉트는 ‘오픈 유어 럭키(OPEN YOUR LUCK)’다. ‘행운의 열쇠(LUCK-KEY)’를 통해 합격의 기운과 응원의 마음을 선물한다는 의미를 담았다. 패키지에는 행운을 상징하는 클로버와 열쇠 디자인을 적용했다. 합격 상자를 여는 듯한 구조다.

먼저 ‘LUCK-KEY 찹쌀떡 세트’는 찹쌀떡을 구성한 선물세트다. 3구, 6구, 9구 등이 있다. 고구마, 흑임자, 백앙금, 단팥 등 네 가지 맛을 담았다. ‘행운 담은 전통 엿’은 엿으로 구성한 간식 선물세트다. 고소한 땅콩, 생강, 호박 세 가지 맛이다.

케이크도 수험생 응원 버전으로 만나볼 수 있다. 초콜릿 케이크에 생크림을 올린 ‘생초코초코 케이크’, 블랙 시트와 화이트 크림 레이어에 가나슈와 쿠키 크럼블을 바른 ‘쿠키 바닐라 생크림 케이크’, 초코 시트에 초코 생크림과 체리를 올린 ‘러블리 블랙 포레스트’ 등이다. 여기에 행운의 클로버와 응원의 메시지를 담았다.

뚜레쥬르는 오는 13일까지 카카오톡 선물하기를 통한 할인 혜택을 제공한다. 신제품 ‘LUCK-KEY 찹쌀떡 세트’부터 인기 상품인 ‘짜잔! 잔망루피 꽃다발’까지 주요 제품에 대해 최대 18% 할인한다.

CJ푸드빌 관계자는 “수험생에게 따뜻한 응원의 메시지를 전하고자 합격의 기운을 가득 담은 수능 신제품을 선보인다”고 전했다.