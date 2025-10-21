[리얼푸드=육성연 기자] 소피텔 앰배서더 서울의 모던 일식 가스트로노미 ‘미오(MIO)’가 상견례와 같이 격식 있는 자리을 위한 ‘오이와이 코스(OIWAI Course)’를 선보인다고 21일 알렸다.

일본어로 ‘축하’를 뜻하는 오이와이 코스는 결혼을 앞둔 예비 부부의 상견례, 가족 모임 등 특별한 자리에 어울리는 메뉴다. 코스는 한입 요리 3종을 시작으로 제철 사시미, 계절 생선구이, 아게모노, 스시, 수제 다과 등 다채로운 일식으로 이어진다.

특히 오이와이 코스를 4인 이상 이용 시, 스파클링 와인 또는 논알콜 스파클링 와인 1병이 함께 제공된다. 프라이빗 다이닝 룸에서 즐기는 제철 일식 코스다. 오이와이 코스는 런치 한정으로 운영된다. 성인 1인 기준 14만원이다.

호텔 3층의 미오는 세계 3대 요리학교로 꼽히는 일본 츠지 조리사 전문학교 출신 정창엽 헤드 셰프가 이끌고 있다. 한국의 제철 식재료에 일식의 섬세한 미학을 더한 가이세키 코스와 스시 오마카세와 함께 사케 소믈리에가 엄선한 사케와 와인 리스트도 준비돼 있다.

미오는 가을을 맞아 제철 재료 본연의 맛을 살린 계절 메뉴를 선보인다. 연근 대게 만쥬와 호두 페이스트를 곁들인 일본식 두부, 완도 전복과 공주 밤으로 만든 그라탕, 가을 버섯을 곁들인 살치살 솥밥 등으로 가을의 정취를 전한다.