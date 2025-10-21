[리얼푸드=육성연 기자] 노브랜드 버거가 지난달 선보인 ‘NBB 어메이징 감바스 버거’가 출시 1달 만에 누적 판매량 20만개를 돌파했다.

21일 신세계푸드에 따르면 ‘NBB 어메이징 감바스 버거’는 일 평균 7000개가량 팔렸다. 노브랜드 버거가 새우를 활용한 스페인 요리인 ‘감바스 알 아히요’를 버거로 재해석한 가을 시즌 한정 신메뉴다. 올해 선보인 노브랜드 버거 메뉴 가운데 어메이징 더블에 이어 두 번째로 높은 판매량을 기록했다.

특히 ‘NBB 어메이징 감바스 새우’는 고객 요청으로 판매 기간을 오는 11월 27일까지 1달간 연장하기로 했다.

‘NBB 어메이징 감바스 새우’는 노브랜드 버거가 개발한 새우패티에 통새우와 특제 감바스 소스, 다양한 토핑을 올렸다. ‘NBB 어메이징 감바스 베이컨’은 ‘NBB 어메이징 감바스 새우’에 베이컨을 더해 감칠맛을 높인 것이 특징이다.

신세계푸드는 “노브랜드 버거가 선보인 ‘NBB 어메이징 감바스 버거’는 제철 식재료인 새우를 버거에서도 만날 수 있도록 감바스를 재해석해 고객 호응이 높다”고 전했다.