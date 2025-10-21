[리얼푸드=육성연 기자] 미국육류수출협회가 서울 연세대학교 신촌캠퍼스에서 진행된 ‘2025 F45 트랙’의 핵심 후원자로 참여했다고 21일 전했다.

‘F45 트랙’은 글로벌 피트니스 브랜드 F45가 주최하는 대규모 야외 피트니스 페스티벌이다. F45는 45분간의 기능성 운동 프로그램이다. F45 트랙은 F45의 대표적인 이벤트로, F45 운동을 야외에서 직접 체험하고 다양한 프로그램을 즐길 수 있다. 올해 트랙에는 2000여 명이 참여했다.

미국육류수출협회는 미국산 육류의 가치를 전하고자 이번 행사를 기획했다. 이날 부스에서는 ‘미국산 육류와 함께 더 건강하게(Stronger Together with U.S. MEAT)’라는 콘셉트로 다양한 이벤트를 진행했다.

U.S. MEAT 부스에서는 미국산 소고기와 돼지고기로 만든 ‘U.S. MEAT 도시락’을 제공했다. 미국산 소고기 부챗살과 질 좋은 미국산 돼지고기로 만든 풀드포크를 담았다.

스텝퍼 게임 이벤트도 열었다. 참여자에게는 운동 필수품을 경품으로 제공했다. 이와 함께 F45 럭키드로우 이벤트를 통해 ‘울프강 스테이크하우스’ 모바일 금액 상품권을 증정했다.

박준일 미국육류수출협회 한국지사장은 “이번 ‘2025 F45 트랙’을 통해 미국산 육류의 맛과 영양적 가치를 직접 소개할 수 있어 의미 있었다”고 전했다.