[리얼푸드=육성연 기자] 네슬레의 글로벌 초콜릿 브랜드 킷캣이 신제품 ‘킷캣 타블렛’ 3종을 출시한다고 20일 알렸다.

새로운 ‘킷캣 타블렛’은 밀크초콜릿 위에 바삭한 웨이퍼와 다채로운 필링을 더했다. 이번 신제품은 초콜릿 속에 바삭한 쿠키 조각을 담은 ‘쿠키크럼블’, 크리스피 카라멜로 채운 ‘카라멜 크리스프’, 초콜릿과 헤이즐넛의 ‘헤이즐넛 크런치’로 구성된다.

킷캣은 신제품 출시를 기념해 브랜드 엠버서더(홍보대사)로 4인조 남성 밴드 DAY6(데이식스)를 발탁했다. ‘진짜 쉼은 방해받지 않는 쉼(Have a Break, Have a KitKat)’이라는 브랜드 슬로건 아래 킷캣과 함께 ‘쉼(Break)’을 경험할 수 있는 다양한 캠페인을 전개한다.

지난 2월 DAY6 멤버 원필의 밸런타인데이 캠페인에 이어, 킷캣은 DAY6 멤버 전원과 함께하는 첫 활동으로 GQ 매거진 화보를 공개했다. 멤버별 최애 킷캣을 주제로 한 온·오프라인 이벤트도 진행하는 등 팬들과의 소통 강화에 나선다.

초콜릿 브랜드 최초로 프리퀀시 프로그램인 ‘킷캣 브레이크포인트’도 진행한다. 킷캣을 통한 소비자들의 쉼 경험을 연결하는 참여형 프로그램이다. 오는 11월 16일까지 킷캣 제품 구매 후 적립된 포인트를 통해 총 1278명에게 호텔 숙박권, DAY6 팬사인회 참여권, 한정판 굿즈 등을 제공한다.

네슬레코리아 킷캣 브랜드 관계자는 “앞으로도 킷캣은 소비자들에게 일상 속 달콤한 쉼의 대명사가 될 수 있도록 다양한 제품을 선보일 것”이라고 말했다.