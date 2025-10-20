[리얼푸드=육성연 기자] 아이스크림 브랜드 하겐다즈가 케이크 베스트셀러 ‘리얼블랑’의 프리미엄 라인, ‘리얼블랑 베리 케이크’를 선보인다고 20일 알렸다.

하겐다즈 ‘리얼블랑 케이크’는 벨지안 초콜릿과 바닐라 아이스크림의 풍미를 담았다. 10년간 누적 판매 200만 개를 돌파하고, 카카오 선물하기 후기 2만 건 이상을 기록하는 등 오랜 시간 사랑을 받아왔다.

리얼블랑 시리즈의 신제품 ‘리얼블랑 베리 케이크’는 하겐다즈의 인기맛인 스트로베리 아이스크림에 새로운 디자인을 담았다. 딸기 과육이 들어간 스트로베리 아이스크림과 마다가스카르산 바닐라 빈으로 만든 바닐라 아이스크림이 어우러진 제품이다.

우유로 만든 크림 버블 위에는 꽃잎을 연상시키는 피치 핑크 컬러 초콜릿 픽과 상큼한 동결건조 라즈베리 토핑을 올렸다. 특히 크리스마스 한정판 패키지로 선보인다. 20일부터 카카오톡 선물하기를 통해 구매할 수 있다.

하겐다즈 마케팅 담당자는 “이번 ‘리얼블랑 베리 케이크’는 감각적인 디자인과 하겐다즈를 대표하는 스트로베리와 바닐라 플레이버의 조화를 통해 한 층 더 차별화된 맛과 경험을 전달하고자 했다”고 소개했다.