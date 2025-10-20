[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피는 간편하게 식사 대용으로 즐길 수 있는 브리또 2종을 출시한다고 20일 밝혔다.

이번 신제품은 ‘즐겁게 건강을 관리한다’는 의미의 헬시플레저(Healthy Pleasure) 트렌드를 반영해 기존 브리또를 새로 단장한 제품이다. 이디야커피는 ‘하루 에너지 보충’이라는 콘셉트 아래, 카페에서도 건강한 한 끼를 손쉽게 즐길 수 있도록 했다.

제품은 ‘저당 제육 단백 브리또’, ‘저당 찜닭 단백 브리또’ 등 2종이다. ‘저당 제육 단백 브리또’는 매콤달콤한 제육의 맛이다. ‘저당 찜닭 단백 브리또’는 매콤하고 감칠맛이 특징인 찜닭소스가 들어간다.

특히 알룰로스를 사용해 기존 제품 대비, 당 함량을 약 74% 줄였다. 백미 밥 대신 곤약 밥을 사용해 포만감을 높이면서도 열량을 낮춘 것이 특징이다. 또한 저열량·저당 식품 브랜드 ‘킬로리(Killorie)’와 협업했다.

브리또 2종은 오는 21일부터 전국 이디야커피 매장은 물론 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 주요 배달 플랫폼을 통해 판매된다.

이디야커피 관계자는 “즐겁고 건강한 한 끼를 즐길 수 있는 메뉴로 브리또를 새롭게 선보이게 됐다”며 “앞으로도 헬시플레저 트렌드에 맞춘 다양한 건강형 메뉴를 지속해서 확대하겠다”고 말했다.