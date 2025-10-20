[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 맥도날드의 2025 ‘필 굿 마케팅 어워즈(Feel Good Marketing Awards)’에서 ‘한국의 맛(Taste of Korea)’ 캠페인이 최고의 영예인 금상을 수상했다. ‘필 굿 마케팅 어워즈’는 맥도날드가 전 세계 지사를 대상으로 진행하는 글로벌 마케팅 시상식이다.

20일 맥도날드에 따르면 이번 시상식에는 54개국에서 총 170개의 캠페인이 출품됐다. 주요 국가의 최고 마케팅 책임자(CMO)와 글로벌 마케팅 전문기업 임원 등이 심사를 맡아 국제 광고제 수준의 평가를 진행한다. 실제 다수의 수상작이 국제 광고제에서도 좋은 성적을 거뒀다.

한국의 이번 수상은 사상 최초로다. ‘한국의 맛’ 캠페인은 맥도날드 전 세계 지사에서 유례가 없는 성공 케이스로 인정받았다.

심사위원으로 참여한 미시간대학교의 마커스 콜린스(Marcus Collins) 교수는 “‘한국의 맛’은 브랜드 마케팅을 보다 넓은 시각에서 접근한 모범 사례일 뿐 아니라, 소비자들이 브랜드에 바라는 점을 명확히 짚어내 신뢰 형성에 기여한 점이 인상적”이라고 평가했다.

한국맥도날드 관계자는 “이번 ‘필 굿 마케팅 어워즈’ 금상 수상은 ‘한국의 맛’ 캠페인을 통해 브랜드와 지역 사회의 상생을 성공적으로 실현한 결과가 글로벌 무대에서 인정받은 의미 있는 성과”라고 말했다. 이어 “내년 이후로는 시행 시점을 기존 여름 성수기 외 1·3분기로도 확대하고, 메뉴도 음료 및 스낵으로 넓히는 등 캠페인의 외연을 더욱 확장할 것”이라고 덧붙였다.

이번 수상은 한국 지사의 2024년 ‘아시아 지역 최고 운영 국가’ 선정과 2025년 한국 최초 ‘아시아 지역 전략 회의(Phase 2)’ 개최 직후 전해졌다.