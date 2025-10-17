[리얼푸드=육성연 기자] 간편식 전문기업 프레시지가 최현석 셰프와 협업한 도시락 2종을 선보인다고 17일 알렸다.

‘최현석 도시락 2종’은 함박스테이크가 기본 구성이다. 밥을 2종류로 선보여 기호에 맞게 즐길 수 있다. ‘진한 토마토리조또 & 함박 도시락’은 토마토소스와 치즈가 어우러진 리소토에 함박스테이크와 버섯, 그린빈 등 다양한 채소를 담았다.

‘탱글 쉬림프볶음밥 & 함박도시락’은 새우와 채소를 넣어 고소하게 볶아낸 볶음밥과 치즈가 더해진다.

‘최현석 도시락’은 별도 해동 없이 전자레인지에 4~4분 30초만 조리하면 완성된다.

프레시지는 지난해부터 최현석 셰프와 협업한 제품을 선보이고 있다. 양식부터 일식, 퓨전 메뉴 등 다양한 제품이 출시되고 있다.

이현복 프레시지 영업2본부장은 “최현석 셰프와 협업한 제품들이 큰 사랑을 받고 있는 가운데, 이번에는 도시락까지 선보이게 됐다”며 “바쁜 일상에서 근사한 한 끼를 찾는 소비자에게 최적의 제품이 될 것”이라고 소개했다.