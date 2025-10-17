[리얼푸드=육성연 기자] 미국육류수출협회가 배달 플랫폼 쿠팡이츠와 협업한 ‘2025 딜리버리위크 포크편’을 진행한다고 17일 밝혔다. 17일부터 오는 30일까지다.

미국육류수출협회는 부담 없는 가격으로 더욱 맛있고 건강하게 배달 음식을 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다. 미국산 돼지고기를 활용해 다양한 메뉴를 선보이는 브랜드들과 협업해 한 끼 식사를 소개할 계획이다.

올해 ‘2025 딜리버리위크 포크편’에는 고돼지, 덮덮밥, 도스타코스, 버텍스, 베어스타코, 스쿨푸드, 오봉집, 제육의 법칙 등 미국산 돼지고기를 활용한 8개 브랜드, 480여 개 매장이 참여한다. 역대 최대 규모다.

오는 30일까지 2주간 ‘쿠팡이츠’를 통해 해당 브랜드들의 U.S. Pork 행사 메뉴를 주문하면 최대 2000 원 할인 받을 수 있다. 행사 기간 할인 혜택과 함께 ‘코카-콜라 제로350ml’가 제공된다. 행사 메뉴 주문 시 코카-콜라 변온컵 굿즈도 선착순 증정한다.

박준일 미국육류수출협회 한국지사장은 “샐러드, 타코, 제육덮밥·볶음, 구이, 분식 등 미국산 돼지고기로 즐길 수 있는 다양한 메뉴들을 한데 모아 선보인다”고 소개했다.

미국육류수출협회는 지난 2020년부터 딜리버리위크 행사를 전개하고 있다. 현재까지 ‘2020 딜리버리위크 포크편’, ‘2021 딜리버리위크 여름편’, ‘2021 딜리버리위크 가을편’, ‘2023 딜리버리위크 포크편’등 4차례 딜리버리위크를 진행했다.