[리얼푸드=육성연 기자] 카펠라 호텔 그룹(Capella Hotel Group)이 ‘카펠라 레지던스 서울 클럽 (Capella Residences Seoul Club)’을 개장했다고 16일 전했다.

카펠라는 전 세계에서 호텔과 레지던스를 운영한다. 한국에서는 독특하게 호텔이 없는 주거형 공간으로 선보인다. 입주자 전용으로 고객 맞춤형 서비스를 제공한다는 전략이다.

‘카펠라 레지던스 서울 클럽’은 오는 2028년 개장 예정인 ‘카펠라 레지던스 서울 (Capella Residences Seoul)’에 앞서, 입주 예정자들에게 카펠라의 서비스를 미리 경험할 수 있는 독점적 공간이다. 단순한 멤버십 클럽을 넘어 다이닝, 웰니스, 문화가 결합된 혁신적 라이프스타일과 새로운 주거 문화를 선보일 예정이다.

건축은 절제된 우아함이 콘셉트다. 프랑스 유명 디자인 하우스 ‘크리스티앙 리에거 (Christian Liaigre)’가 지하 2층부터 지상 3층과 루프탑을 포함한 총 6개 층을 설계했다. 도심 속 숲이라는 입지적 특징과 어우러진 자연 친화적 디자인 철학을 담아냈다.

카펠라 시그니처 공간인 카펠라 리빙 룸(Capella Living Room)을 비롯해 이승준 셰프가 이끄는 다이닝 룸 바이 윌로뜨 (Dining Room by Hulotte), 최첨단 웰니스 기기로 건강 관리를 제안하는 복싱 클럽 (Boxing Club), 한국계 미국인 셰프 에드워드 리(Edward Lee가 운영하는 미식공간 더 루프 (The Roof)로 구성된다.

카펠라 운영 총괄 부사장은 “카펠라의 중심에는 리빙룸이 있다”며 “에드워드리 셰프와 이승준 셰프가 특별한 다이닝 경험을 제공한다”고 설명했다.

다이닝 공간에서는 아침식사도 즐길 수 있다. 밖에 나가지 않고도 유명 셰프의 요리를 즐길 수 있는 공간이다. 외부인도 예약을 통해 식사할 수 있다.

이승준 셰프는 한국 재료를 활용한 정통 프렌치 요리를 선보인다. 가장 위층인 더루프에서는 카펠라 헌인마을 홍보대사 이자 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에 출연한 에드워드 리 셰프가 요리를 제공한다. 모두 일반인도 예약을 통해 이용할 수 있다. 미식 요리부터 간단한 스낵까지 다양한 음식을 즐길 수 있다.

에드워드 리 셰프는 “계절마다 제철 식재료를 이용해 한국만의 풍미를 담은 메뉴를 선보일 예정”이라며 “고추장이나 젓갈 등 장인의 손길이 담겨진 식재료를 찾아 메뉴를 개발하고 있다”고 말했다.

또한 클럽 내에서는 세계적인 아트 갤러리 ‘타데우스 로팍(Thaddaeus Ropac)’을 통해 유명 작가들의 작품을 만날 수 있다.

카펠라 레지던스 서울 클럽 관계자는 “‘카펠라 레지던스 서울 클럽’은 세계 최고의 호텔 브랜드가 운영하는 국내 최초 거주자를 위한 프라이빗 멤버십 클럽”이라며 “고도로 정제된 서비스와 차별화된 경험, 품격 있는 서비스를 핵심가치로 삼고 있다”고 말했다. 이어 “확장된 집의 개념 속에서 럭셔리 네트워킹을 경험할 수 있는 프라이빗 클럽이 될 것”이라고 덧붙였다.

‘카펠라 레지던스 서울’은 2028년 서초구 내곡동 헌인마을에 들어설 예정이다. 헌인마을은 도심의 혁신과 경제, 문화, 랜드마크, 녹지가 융합된 곳이다.