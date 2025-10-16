[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 월드 중식당 ‘도림 더 칸톤 테이블’에서 제철 식재료를 활용한 가을 특선 코스 ‘사계(四季)’를 선보인다고 16일 알렸다.

이번 시즌 메뉴는 런치와 디너로 구성된다. ‘자연의 향기와 가을의 맛’을 주제로 산과 바다를 한 상에 담았다.

런치 코스는 6시간을 우려낸 육수에 제비집과 자연송이를 더한 ‘비취 자연송이 혈연 수프’가 제공된다.

이어지는 ‘스페셜 딤섬 3종 세트’는 자연송이를 다져 두부피로 감싼 송이 딤섬, 게살 딤섬, 도림 시그니처 상하이식 소룡포가 나온다. 디너 코스는 불도장에 자연송이를 더한 ‘자연송이 불도장’으로 문을 연다. 특히 디너 코스에서는 ‘소프트 쉘 크랩 튀김’을 처음으로 선보인다. 스톤크랩의 내장과 살을 활용했다. 정통 광둥식 조리법에 현대적 감각을 더한 것이 특징이다. 식사의 마무리는 홍시와 밤 만주 디저트가 나온다.

사계 코스는 10월 31일까지 만나볼 수 있다. 가격은 1인 기준 런치 18만원, 디너 21만원 (세금 및 봉사료 포함)이다.

롯데호텔 월드 관계자는, “이번 가을 코스는 자연의 깊은 맛과 정갈한 광둥식 미식을 조화롭게 담아냈다”고 전했다.