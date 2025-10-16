[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 고든앤맥패일(Gordon & MacPhail, 이하 G&M)이 이 세계적인 건축가 진 갱(Jeanne Gang)과 협업해 가장 오래된 싱글 몰트 스카치 위스키 ‘제너레이션 85년산(Generations 85 Years Old)’ 을 전 세계에 공개했다고 16일 알렸다. 제너레이션 85년산은 지금까지 병입된 가장 오래된 싱글 몰트 스카치 위스키다.

제너레이션 85년산은 스코틀랜드 글렌리벳(Glenlivet) 증류소에서 증류된 원액을 고든앤맥패일이 매입해 자사만의 오크 캐스크에 담아 85년간 숙성했다. 자신이 마시지 못할 술을 후대에 남긴다는 상징적 의미를 지닌다.

이번 공개와 함께 미국의 세계적인 건축가 지니 갱(Jeanne Gang)과 협업한 예술적 디캔터 ‘아티스트리 인 오크(Artistry in Oak)’도 함께 선보였다. 디캔터는 네 갈래의 청동 가지가 수공 유리 용기를 감싸는 형태다. 85년 동안 오크 캐스크가 위스키를 보호해온 시간을 상징한다. 넘버링 1번 디캔터는 오는 11월 7일부터 21일까지 뉴욕 크리스티(Christie’s) 온라인 경매에 출품 예정이다. 수익금 전액이 미국 환경보호 비영리단체 아메리칸 포레스트(American Forests)에 기부된다.

스티븐 랭킨(Stephen Rankin) 고든앤맥패일 프레스티지 디렉터는 “제너레이션 85년산은 130년 숙성 철학의 집약체이자 지속 가능한 미래를 위한 예술적 유산”이라며, “85년 숙성에 도전했다는 사실은 단순한 기록이 아닌 자연과 시간, 그리고 인내의 협업으로 완성된 결과물”이라고 말했다.

고든앤맥패일(G&M)은 1895년 스코틀랜드에 설립된 독립병입 위스키 브랜드다. 스코틀랜드 100여 곳의 증류소와의 협업을 통해 갓 증류된 원액을 매입하고 자체 큐레이션한 오크에서 수십 년간 숙성한다.