“CPTPP 가입 아직 검토 단계…내년에 영향평가” 해진공 사장 “곧 산은과 HMM 매각 논의할 것” “글로벌선사로 키우는 방향으로” 강조

[헤럴드경제=김성우 기자] 전재수 해양수산부 장관이 15일 “한국의 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입이 현실화하면 수산 분야에 미칠 영향을 파악하겠다”고 강조했다.

전 장관은 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 해수부 국정감사에서 “정부가 2021년 CPTPP 가입 로드맵을 발표했을 때 국민의 거센 반발로 가입 의향서도 제출하지 못했다. 당시 정부의 설명자료에 따르면 CPTPP 가입 시 우리 수산물 개방은 99.4%로 전면 개방되는 수준”이라는 진보당 전종덕 의원의 지적에 이같이 말했다.

전 장관은 “지난 9월 3일 경제관계장관에서 가입 검토를 하기로 했다”며 “정부 입장이 정리되는 과정에서 해수부는 내년에 영향 평가를 계획하고 있다”고 전했다.

그러면서 “우리에게 영향을 줄 수 있는 민감 품종 등은 파악을 했다”며 “걱정들을 충분히 반영해서 준비를 잘하도록 하겠다”고 덧붙였다.

전 장관은 공공기관과 HMM의 부산 이전에 계획을 묻는 국민의힘 조경태 의원 질의에는 “올해 연말 안에 구체적인 이전 로드맵을 국회에 보고하고 부산 시민과 국민께 공개하는 일정이 있다”며 “HMM은 (공공기관 이전과) 시차는 있겠지만 지배구조나 매각 문제 등과 관련해 시장의 불확실성을 제거해주는 차원에서 해수부가 부산으로 이전되기 전에 구체적인 로드맵을 발표할 계획을 갖고 있다”고 말했다.

또 전 장관은 부산 이전 검토 중인 공공기관의 개수를 묻는 국민의힘 김선교 의원 질의에는 “4∼6개 검토 중”이라며 “공공기관 자체 예산으로 이전해야하는 애로사항이 있다”고 했다.

이날 국감 대상인 해양진흥공사의 안병길 사장은 “HMM을 포스코에 매각한다는 언론 보도가 있다”는 민주당 어기구 의원 질의에 “포스코와 접촉은 전혀 없었다”며 “포스코 내부에서의 움직임으로 파악하고 있다”고 강조했다.

이어 HMM 매각과 관련해 “공동 대주주인 산업은행과 (논의가) 오가는 게 있느냐”는 질문에는 “아직 없지만 곧 있을 예정”이라며 “처리 방향은 HMM을 글로벌 선사로 키울 수 있는 방향과, 두번째로 HMM이 수출입 물동의 해상 공급망 안정화에 기여할 수 있는 방법으로 소유구조나 매각이 정리돼야 한다고 생각한다”고 했다.

아울러 전 장관은 해수부의 주요 정책이 부산을 중심으로 이뤄지고 있어 해수부가 다른 지역을 홀대한다는 지적에는 “올해가 가기 전에 대규모 스마트 수산업 선도지구를 지정할 것”이라며 “결과를 보면 (다른 지역에) 대처하고 있지 않다는 등의 우려를 불식하는 계기가 될 수 있다”고 밝혔다.

그러면서 “해수부 부산 이전은 좁게는 부산을 위한 일이고 넓게는 울산, 경남, 더 넓게는 북극항로가 가져오게 되는 직간접적 경제효과가 여수, 광양, 포항에 이를 것”이라고 했다.