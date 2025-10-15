[리얼푸드=육성연 기자] 호주청정우는 클린라벨 비프칩 브랜드 ‘카니비비안(CarniVivien)’과 공식 로고 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 로고 계약에 따라 카니비비안의 ‘목초우 소고기칩’, ‘목초우 소고기가루’, ‘목초우 고기말랭이’ 등 대표 소고기 간식 제품 패키징에 호주청정우 로고가 적용된다. 해당 제품들은 모두 100% 호주산 목초육과 천연 소금, 발효 식초 외 불필요한 첨가물은 배제한 클린라벨 제품이다.

소고기 칩의 경우 국내외 특허를 획득한 독자 기술을 사용했다. 소고기를 감자칩처럼 얇고 바삭하게 구현한 것이 특징이다.

카니비비안 제품은 호주청정우만을 원료로 한다. 클로버, 라이그라스, 알팔파 등의 천연 목초를 섭취하며 자란다.

호주청정우 로고가 적용된 카니비비안 제품은 10월부터 네이버 브랜드 스토어, 로켓와우, 공식 홈페이지 등에서 판매되고 있다. 한 봉지(40g)당 31g의 단백질을 함유했다. 오리지널·저염 옵션으로 구성된 목초우 소고기칩 세트도 준비되어 있다.

이윤지 카니비비안 대표는 “좋은 원재료의 힘을 믿고 정직하게 만든 바른 먹거리로 건강한 내일을 만들어가는 것이 회사의 철학”이라고 말했다.

카니비비안은 국내 식품안전관리인증(HACCP)은 물론, 국제식품안전인증, 동물복지인증까지 획득했다. 대한민국베스트브랜드협회가 주최하는 ‘2025 대한민국 베스트 브랜드 어워즈’에서 ‘식품&건강 부문 대상’과 ‘2025 소비자만족 대상’을 동시 수상한 바 있다.