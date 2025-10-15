[리얼푸드=육성연 기자] 햄버거 브랜드 버거킹이 캠페인 ‘Have it your way’를 선보인다. 첫번째 캠페인으로 LCK 최종 우승팀 젠지(Gen.G)와 손을 잡았다.

버거킹이 선보이는 ‘Have it your way’ 캠페인은 ‘○○가 버거킹을 즐기는 방법’이라는 큐레이션 방식으로 고객에게 새로운 선택지를 제안하는 형태다. 그 첫 번째 메뉴로 젠지의 대표 선수 ‘룰러(Ruler)’의 아이디어에서 비롯된 ‘펜타치즈와퍼’를 이벤트 한정 메뉴로 선보인다.

이벤트 한정 메뉴 ‘펜타치즈와퍼’는 평소 ‘콰트로치즈와퍼’를 즐겨 먹는 ‘룰러’선수가 “와퍼 번을 치즈 번으로 바꾸면 ‘콰트로치즈와퍼’가 아니라 ‘펜타치즈와퍼’가 될까?” 하는 아이디어를 냈다. 4를 의미하는 ‘콰트로치즈와퍼’ 번을 치즈 번으로 변경해 총 다섯 겹의 치즈를 뜻하는 ‘펜타치즈와퍼’가 완성됐다.

‘펜타치즈와퍼’는 오는 15일부터 17일까지 3일간, 전국 단 5개 매장에서 매장당 100개씩, 총 500개 한정 판매한다. 구매 고객에게는 젠지 X 버거킹 티셔츠도 증정한다. 조기 소진 시 판매를 종료한다.

이번 협업은 지난 9월 LCK 우승을 거머쥔 젠지의 성과를 기념하고, 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(롤드컵) 개막 시점에 맞춰 이뤄졌다. 구매 인증 이벤트 등도 준비되어 있다.

버거킹 관계자는 “이번 젠지와의 협업을 통해 ‘Have it your way’ 캠페인의 첫발을 내디딜 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “‘펜타치즈와퍼’를 시작으로 새로운 큐레이션 메뉴를 지속해서 선보일 것”이라고 말했다.