[리얼푸드=육성연 기자] 프리미엄 아이스크림 브랜드 하겐다즈가 10월 15일부터 성수동 에스팩토리 D동에서 열리는 SSG닷컴의 첫 오프라인 행사 ‘美지엄(미지엄)’ 페스타에 참여한다.

하겐다즈는 지난 9월 글로벌 스틱바 캠페인 ‘달콤한 럭셔리’의 일환으로 성수동에서 스틱바 단독 팝업스토어를 운영했다. 열흘간 약 6000명이 방문하는 등 성황리에 마무리됐다. 이번 SSG ‘美지엄(미지엄)’ 페스타 부스도 글로벌 캠페인의 연장선이다. 당시 높은 호응을 얻었던 팝업스토어 콘셉트를 재현해 하겐다즈만의 ‘달콤한 럭셔리’ 경험을 다시 선보일 예정이다.

하겐다즈는 이번 행사에서 SSG 미식관의 대표 프리미엄 아이스크림 브랜드로 단독 부스를 운영한다. 행사장 3층 부스 입구에는 실제 열차를 연상케 하는 3D 철제 기차 모형과 대형 스틱바 오브제로 구성된 포토존이 마련된다.

부스 내부에는 하겐다즈의 베스트 플레이버인 딸기, 바닐라, 초콜릿을 취향에 따라 즐길 수 있는 라운지와, 아이스크림을 여유롭게 시식할 수 있는 테이스팅 바가 있다. 방문객들은 하겐다즈의 아이스크림을 천천히 음미하며 마치 유럽 오리엔트 특급 열차 여행을 떠난 듯한 체험을 할 수 있다. 또한, SSG닷컴에서 판매 중인 하겐다즈 제품 라인업을 한눈에 살펴볼 수 있는 쇼케이스 전시 등 다양한 체험형 콘텐츠를 제공할 예정이다.

오프라인 이벤트도 있다. 하겐다즈 공식 인스타그램 계정을 팔로우하면 룰렛 이벤트를 통해 스틱바와 한정판 굿즈 등의 경품을 증정한다. 현장에서만 제공되는 SSG닷컴 온·오프라인 전용 쿠폰 혜택도 있다.

하겐다즈 마케팅 담당자는 “하겐다즈는 지난 3월 글로벌 스틱바 캠페인 ‘달콤한 럭셔리’ 출범을 시작으로, 9월 성수동 팝업스토어에 이어 이번 SSG ‘美지엄(미지엄)’ 페스타까지 달콤한 럭셔리 경험을 선사하고 있다”고 말했다.