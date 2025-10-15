[리얼푸드=육성연 기자] 건강음료 전문기업 티젠(TEAZEN)은 가을 식단 관리템 할인 행사를 진행한다고 15일 전했다.

오는 11월 2일까지 티젠몰에서 진행되는 이번 행사에서는 애사비, 콤부차, 프로틴 요거트, 푸룬쏙, 브이핏 말차레몬 등 자기관리에 도움 되는 제품을 다양한 혜택과 함께 구매할 수 있다.

먼저, 자기관리에 좋은 4주 플랜 제품으로 애사비와 풋사과쏙, 자몽쏙, 레몬쏙 등을 기획상품으로 묶어 최대 75% 할인가에 판매한다.

풋사과쏙, 자몽쏙, 레몬쏙, 푸룬쏙 등 다양한 티젠의 쏙 시리즈는 하루 1포씩 간편하게 섭취할 수 있는 데일리 케어 제품이다.

아침에 일어나 부스스함을 가라앉히고 싶을 때 좋은 ‘티젠 브이핏 말차레몬’도 4주분을 절반가에 판매한다. V라인 관리에 좋은 제주산 유기농 말차에 레몬을 첨가했다. 당류 0g에 열량도 스틱당 13kcal에 불과하다.

프로틴 요거트 ‘요밀(YO! MEAL)’도 40% 할인가에 알뜰 구매할 수 있다. ‘티젠 요밀’은 콤부차 요거트 분말에 단백질과 식이섬유를 채운 간편 파우치형 단백질 셰이크다. 물만 채워 흔들면 된다.

티젠은 이와 함께 요구르트, 시칠리아 핑크레몬, 레몬, 요거트 스무디, 매실 등 다양한 콤부차를 가을 식단 관리템으로 할인 판매한다. 가을 식단 아이템 전용 쿠폰도 제공한다. 이번 행사 기간 제품을 구매한 고객에게는 추첨을 통해 콤부차 시칠리아 핑크레몬과 핑크 에코보틀 세트, 요밀 오리지널 등을 선물로 증정한다.