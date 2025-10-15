토종버거, 글로벌 진출 가속화 한국 재료와 소스로 새로운 맛 글로벌체인도 한국식 버거 인기

[리얼푸드=육성연 기자] “이렇게 맛있는지 왜 아무도 안 알려줬냐.”

미국의 유명 래퍼 타일러 더 크리에이터가 최근 ‘크로마코피아 투어’ 내한 공연에서 K-버거에 찬사를 쏟아냈다. 그는 “오늘 ‘맘스터치 에드워드 리 치킨버거’를 먹었다. 맙소사. 이 버거 소스 도대체 뭐야. 이런 걸 너희만 누렸던 거냐”고 물어 관중의 환호를 끌어냈다. 이어 “샤라웃(shout-out, 감사나 찬사) 맘스터치”라고 외쳤다.

K-버거가 세계로 뻗어나가고 있다. 한국식으로 재창조한 버거가 외국 입맛을 사로잡기 시작했다. 토종버거뿐 아니라 글로벌 프랜차이즈의 매장에서도 한국식 메뉴가 인기다.

래퍼 타일러가 감탄한 토종버거 맘스터치는 최근 미국 캘리포니아, 태국, 몽골, 일본, 라오스 등으로 해외 시장을 넓히고 있다. 지난해 문을 연 일본 도교 시부야 1호점은 개장 당일 긴 줄이 늘어서며 높은 관심을 입증했다. 맘스터치에 따르면, 시부야점은 1년 만에 약 70만 명의 방문객과 누적 매출 5억엔(약 47억원)을 기록했다. 일본 맥도날드 매장의 평균 매출 대비 2배, 모스버거의 약 7배에 달하는 성과다.

맘스터치는 메뉴에 한국식 감성을 입혔다. 한국 소스로 만든 불고기버거 등과 함께 조식 메뉴로는 한국식 토스트인 ‘명동 토스트’와 한국식 믹스커피인 ‘코리안 스위트 라떼’를 제공했다.

롯데리아는 버거의 본고장인 미국 시장에 도전장을 냈다. 지난 8월 미국 캘리포니아주 플러턴의 1호점 개장일에는 30도를 웃도는 더위에도 사람들이 우산을 쓰며 긴 줄을 기다렸다. 영어권 최대 온라인 커뮤니티인 ‘레딧’에서는 ‘롯데리아 후기’ 글이 올라오며 화제를 모았다. ‘K버거’를 맛보기 위해 하루 평균 약 1300명이 이곳을 찾는다.

롯데리아가 미국에서 간판 메뉴로 내세운 제품은 불고기버거와 새우버거, 그리고 고추장 소스가 들어간 비빔라이스버거다. 롯데리아는 그동안 한국식 소스와 재료를 활용한 메뉴를 꾸준히 선보여왔다. 한우버거와 불고기버거, 전주비빔라이스버거, 오징어 버거 등이 대표적인 예이다.

롯데리아는 내년 중으로 미국 서부 지역에 2호점을 출점할 계획이다. 현재 운영하는 동남아 320여개 매장과 함께 싱가포르와 말레이시아 진출도 앞두고 있다.

글로벌 프랜차이즈 버거도 국내에서는 한국식 버거를 개발해 선보인다. 맥도날드 관계자는 “한국맥도날드는 글로벌 매장 중에서도 현지화에 많은 노력을 기울이는 사례로 손꼽힌다”고 말했다. 그러면서 “대표적인 인기 로컬 메뉴로는 ‘불고기 버거’와 매운맛이 강한 ‘맥스파이시 상하이 버거’가 있다”며 “출시 이래 꾸준히 국내 판매 순위 TOP3에 들 만큼 인기”라고 했다.

이어 “2021년부터는 지역 특산물을 활용한 ‘한국의 맛’ 프로젝트를 통해 한국 입맛에 맞춘 차별화된 메뉴를 선보이고 있다”고 덧붙였다. 한국맥도날드는 익산 고구마, 창녕 마늘, 보성 녹차, 진도 대파, 진주 고추, 순천 매실 등을 사용해 한국식 레시피를 개발했다.

해외 네티즌들은 “한국에 있는 맥도날드, 버거킹 버거가 더 맛있다”는 반응도 보인다. 실제 동영상사이트 유튜브에서는 외국인이 한국 내 버거프랜차이즈 매장을 직접 방문해 맛을 보는 영상들도 올라온다. 이를 본 네티즌들은 “한국 맥도날드에서 버거를 먹었는데, 미국보다 훨씬 맛있다”, “미국 맥도날드에서 먹어본 버거와 완전히 다르다. 훨씬 맛있고 품질이 뛰어나다” 등 긍정적인 반응이 많다.

한국의 버거가 관심을 끄는 현상은 종주국 미국에 핫도그와 치킨을 역수출하는 것과 비슷하다. 다른 국가에서는 볼 수 없는 한국만의 K-버거다.

식품업계 관계자는 “K-버거는 기존 서양 버거의 균형을 과감히 깨트리고, 고추장과 불고기 소스, 심지어 밥알을 넣는 등 창의적 레시피를 통해 새로운 맛을 선보인다”며 “여기에 글로벌 시장에서 가장 핫한 ‘코리아’ 브랜드가 붙으면서 주목받고 있다”고 말했다.