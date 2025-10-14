[리얼푸드=육성연 기자] 캘리포니아와인협회가 서울에서 ‘바이어스 마켓플레이스: 아시아 에디션’ 성황리 개최했다고 14일 전했다.

지난 9월 22일부터 24일까지, 캘리포니아와인협회(CWI)는 첫 번째 ‘바이어스 마켓플레이스: 아시아 에디션(Buyers Marketplace: Asia Edition)’을 열었다. JW 메리어트 서울에서 진행된 이번 행사는 나파 밸리에서 열리는 글로벌 바이어스 마켓플레이스의 확장판이다. 70여 개 와이너리가 참석해 750종의 와인을 선보였다. 북아시아, 중화권, 동남아시아 13개국의 주요 바이어들이 모였다.

이틀간의 프로그램은 그랜드 테이스팅, 비즈니스 미팅, 교육 세미나, 네트워킹 디너 등으로 구성되어 캘리포니아 와인의 다채로운 매력을 소개했다.

세계 4위 와인 생산지인 캘리포니아는 아시아 수출에서 미국 와인의 95% 이상을 차지한다. 지난 7월 기준, 이번 행사에 참여한 국가들(중국 본토 제외)로의 수출은 2024년 같은 기간 대비 10% 이상 증가했다.

이번 행사에서는 아시아 지역 주요 수입사, 유통업체, 리테일 바이어들이 서울을 직접 방문해 캘리포니아 와인 포트폴리오를 확대하고 다양화할 기회를 모색했다.

캘리포니아와인협회의 국제 마케팅 부사장 오노어 컴포트(Honore Comfort)는 “이번 첫 아시아 에디션의 높은 참여도와 열띤 반응은 이 지역에서 캘리포니아 와인이 지닌 잠재력을 분명히 보여줬다”며 “다양한 국가에서 온 바이어들의 적극적인 참여는 캘리포니아 와인의 글로벌 경쟁력과 시장 확대 가능성을 확인시켜 주었다”라고 말했다.