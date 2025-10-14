[리얼푸드=육성연 기자] 외식 프랜차이즈 본아이에프의 커피 브랜드 ‘이지브루잉 커피’가 가을과 겨울 시즌을 맞아 신메뉴 2종을 출시한다고 14일 밝혔다.

새롭게 선보이는 신메뉴는 음료 1종과 식빵 디저트 1종이다. ‘아몬드 고구마 라떼’는 고소한 아몬드 우유를 베이스로 고구마와 단호박을 더했다. 음료에 단호박 고형물이 일부 첨가되어 부드러운 목 넘김 속에 다채로운 식감도 살렸다. 따뜻한 음료와 차가운 음료(ICE/HOT) 두 가지 모두 즐길 수 있다. 가격은 4500원이다.

이지브루잉 커피는 음료 외에도 대표 메뉴로 자리 잡은 ‘이지화이트 브레드 생식빵’을 활용한 카스테라 스타일의 디저트도 10월 중 출시할 예정이다. 해당 메뉴는 부드럽고 촉촉한 이지화이트 브레드에 크림치즈를 발랐다. 위에 카스테라를 입혀, 기존의 생식빵 라인업보다 조금 더 달콤하게 즐길 수 있다.

백민선 본아이에프 브랜드기획실장은 “부쩍 추워진 날씨에 따라 달콤하고 따뜻한 온기를 선사하고자 신메뉴를 선보인다”며 “앞으로도 가을과 겨울의 정취를 만족하실 수 있는 다양한 메뉴를 선보일 것”이라고 전했다.