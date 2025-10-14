[헤럴드경제=김성훈 기자] 노출이 심한 옷을 입은 것을 지적하며 부하 직원의 가슴을 두 차례 두드린 공무원이 폭행 혐의로 벌금형을 선고받았다.

전주지법 제2형사부(부장 김도형)는 폭행 혐의로 재판에 넘겨진 공무원 A(48·여) 씨의 항소심에서 피고인의 항소를 기각하고 1심과 같이 벌금 50만원을 선고했다고 14일 밝혔다.

전주시 공무원인 A 씨는 코로나19 대유행 시절인 2022년 1월 13일 전주시 완산구의 한 선별진료소에서 공무직 B(32·여) 씨의 가슴을 두드리듯 2차례 때린 혐의로 재판에 넘겨졌다.

그는 폭행 이유에 대해 “선별 진료소 근무자들은 가운을 입는데 B 씨의 옷차림이 너무 민망했다. 몸 선이 다 드러날 정도였다”며 “하루 3300명의 시민이 선별진료소를 찾았던 그 당시 그런 부분을 지적하기 위해 B씨의 몸을 두드리면서 이야기한 것”이라고 설명했다. 그러면서 “말로만 해야 했는데 살짝이라도 터치한 걸 후회하고 있다”고 선처를 호소했다.

항소심 재판부는 “피고인의 폭행 정도는 심하지 않지만, 피해자가 엄벌을 바라고 있다”라며 1심에서 정한 형량이 적당하다고 판단했다.