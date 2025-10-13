[리얼푸드=육성연 기자] 아이스크림 브랜드 하겐다즈가 케이크 2종을 편의점에서 선보인다고 13일 알렸다.

신제품 2종은 ‘딸기 초콜릿 스윗’과 ‘바닐라 그린티 가든’이다. 딸기 시즌을 겨냥해 선보인 ‘딸기 초콜릿 스윗 케이크’는 딸기와 초콜릿을 조합한 아이스크림 베이스에 크림 장식을 올렸다. 여기에 프랑스산 스트로베리 발로나 초콜릿 픽을 올려 마무리했다.

‘바닐라 그린티 가든 케이크’는 최근 라이프스타일 트렌드로 떠오른 말차 감성을 담았다. 녹차 정원을 연상시키는 크림 장식에 녹차 맛을 더했다. 달콤 쌉싸름한 녹차와 부드러운 바닐라가 조화를 이루는 맛이다.

‘딸기 초콜릿 스윗 케이크’와 ‘바닐라 그린티 가든 케이크’는 현재 전국 주요 편의점 및 쿠팡에서 살 수 있다. 쿠팡 로켓프레시를 통해 주문하면 신선한 상태로 다음 날 바로 받아볼 수 있다.

하겐다즈 마케팅 담당자는 “편의점 케이크 2종은 평소 접하기 어려웠던 고급스러운 하겐다즈 케이크를 더 많은 소비자가 가까운 곳에서 만날 수 있도록 기획했다”고 전했다.