[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 서울 압구정 사브서울(Sav.seoul)에서 오는 25일 ‘Happy Birthday, SAV’를 진행한다고 알렸다. 이번 4주년 기념 행사는 당일 오후 4시부터 12시까지 진행한다. 약 300~500명의 방문객을 맞이할 예정이다.

다양한 글라스 와인 경험을 풀어낸 ‘놀이공원’ 콘셉트로 파티를 선보인다. 사브서울은 구역별로 네 개의 테마 공간으로 꾸며진다. 먼저 청룡열차 존에서는 레일을 따라 이동하며 스파클링, 화이트, 로제, 레드 와인을 차례대로 시음할 수 있다.

회전목마 존은 본인이 직접 칵테일을 제조하는 DIY 체험 공간이다. 다양한 재료와 레시피를 조합하며 자신만의 칵테일을 만들어볼 수 있다.

블라인드 테이스팅도 진행한다. 귀신의 집 존은 빛이 차단된 어두운 공간에서 진행해 오직 미각과 후각만으로 와인을 맞히는 체험을 제공한다.

샤또 아케이드 존은 프리미엄 와인만을 위한 전용 공간이다. 고가의 와인을 특별한 분위기 속에서 만날 수 있다. 이 외에도 행사장 곳곳에서는 와인과 페어링 음식, 그리고 사브 브랜딩이 더해진 솜사탕도 판매한다.

행사는 놀이공원처럼 전 구역이 티켓제로 운영한다. 티켓은 1매부터 최대 20매까지 원하는 수량으로 구매할 수 있다. ‘청룡열차’, ‘회전목마’, ‘귀신의 집’, ‘샤또 아케이드’ 등에서 자유롭게 사용할 수 있다. 각 섹션마다 필요한 티켓 개수는 다르다. 가격은 1매 1만1000원이다. 20매 구매 시 20% 할인한 20만원이다. 티켓은 캐치테이블에서 구매하거나 현장 구매할 수 있다.

아영FBC 관계자는 “사브서울은 지난 4년간 와인을 어렵지 않게 그리고 즐겁게 경험할 수 있는 새로운 문화를 만들어왔다”며, “이번 4주년 행사는 놀이동산이라는 동심으로 돌아가 와인을 즐기는 행사”라고 소개했다.

압구정에 위치한 사브서울(Sav Seoul)은 도심 속 어반 와이너리(Urban Winery) 콘셉트로 설계된 글라스 와인 전문 공간이다. 유럽의 까브(와인 보관하는 동굴, Cave)를 연상시키는 비밀스러운 입구를 지나면 약 150평 규모의 바와 와인 랩이 펼쳐진다. 300종이 넘는 글라스 와인을 전문 소믈리에의 추천과 함께 즐길 수 있다.