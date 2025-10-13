- 11월 16일 서울 여의도 문화의마당...참가자 모집, 오는 26일까지

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 지방흡입 특화 의료기관 365mc가 국민 건강 증진과 나눔 문화 확산을 목표로 한 ‘달리기대회’를 개최한다. 이번 행사를 통해 시민들이 스포츠를 즐기며 기부와 나눔의 가치를 함께 실천하는 장을 마련한다는 계획이다.

365mc는 아동복지전문기관 초록우산과 함께 달리기대회 ‘핏땀런(FIT-땀-RUN)’을 개최한다고 13일 밝혔다. 이번 달리기대회는 오는 11월16일, 서울 여의도 문화의 마당에서 열린다. 현재 참가자를 모집하고 있으며, 마감일은 오는 26일 자정까지다. 이번 대회는 국내 기부 러닝 페스티벌 전문 기업 빅워크가 주관했으며 △비즈케이션 △로하스메디 △대한뉴팜 △한국인삼공사 △매일유업 △비비안 △모닛셀 △인바디 △메디큐브 △아비브 △아름다운가게 등 11개 파트너사가 후원한다.

이번 달리기대회는 약 3000명 참가 규모로 열리며, 5km와 10km 코스로 나눠서 진행된다. 안전한 행사 진행과 한강 이용 시민들의 이용 불편을 최소화하기 위해 출발시간으로부터 약 1시간30분 동안 자전거 도로가 통제될 예정이다. 참가 기념품으로는 △핏땀런 티셔츠 △완주메달 △365mc의 마스코트인 지방이 스티커팩 △리유저블백 등이 제공된다.현장에는 달리기 외에도 전문 트레이너가 함께하는 스트레칭 프로그램, (완주기록) 레코드 포토존 그리고 핏땀런 티셔츠로 개성을 뽐내는 베스트드레서 선발대회 등 프로그램이 마련됐다.

또한 △스포츠테이핑 부스 △럭키드로우 이벤트 △아케이드 부스(순발력 봉잡기, 스탑워치 게임) △인바디(체성분 분석) 체험부스 △아름다운가게 ‘커진옷기부캠페인’ 소개 부스 등 다양한 부스 체험도 가능하다. 특히 럭키드로우 이벤트 부스에는 모닛셀의 지방줄기세포 뱅킹권과 비비안 허파고리 보정속옷 등 특별한 경품이 마련됐다.참가비는 2만원으로, 모금된 금액 전액은 초록우산을 통해 미혼모(위기 임산부)와 위기 영아 지원금으로 사용된다.

기금은 기저귀·분유 등 위기 영아들의 돌봄과 자립에 필수적인 육아용품을 담은 ‘마더박스’를 마련해 전달할 계획이다. 이를 통해 임산부와 영아가 보다 안전한 환경에서 생활하고, 건강한 성장을 이어갈 수 있도록 지원할 방침이다.무엇보다 대회 당일 현장에 출석한 참가자에게는 참가비로 낸 2만원이 환급돼 사실상 무료로 참여할 수 있다. 참가자에게 환급된 금액은 365mc가 대신 기부금으로 전달하는 방식이다. 다만, 노쇼 방지를 위해 현장에 불참할 경우 환급은 제공되지 않는다.

참가비를 무료로 한 것에 대해 365mc 관계자는 “이번 달리기대회는 건강한 삶과 이웃 사랑실천이라는 사회적 의의를 담았다”며 “참가자들이 금전적 부담 없이 몸과 마음의 건강을 챙기면서, 의료기관의 사회적 책임 실천에도 함께할 수 있는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.달리기대회는 단순한 스포츠 행사를 넘어 신체와 마음의 건강을 동시에 도모하는 공익적인 행사로 꼽힌다. 참가자들은 체중 관리, 심폐지구력 향상, 근골격계 강화는 물론, 스트레스 해소와 정신 건강 개선에도 도움을 받을 수 있다. 또 전 세대가 함께 참여함으로써 운동 습관 형성과 공동체 의식 확산에도 기여하는 등, 사회적 가치까지 담고 있다.의료기관이라는 365mc의 장점을 이번 달리기 대회 행사에 십분 활용할 계획이다.

행사 진행 간 안전 사고 예방을 위해 365mc 소속 가정의학과 전문의가 현장에 상시 대기하며 참가자의 달리기 전·중·후 건강 상태를 면밀히 살필 예정이다. 구급차 역시 총 3대를 완비해 응급 상황 발생 시 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 설계했다.(주)365mc 김남철 대표이사는 “핏땀런은 전 국민의 건강을 응원하는 축제이자, 참가자의 땀방울이 모여 위기 임산부와 아이들의 내일과 미래를 밝히는 희망과 상생의 무대가 될 것이다”며 “앞으로도 365mc는 국민 건강에 대한 책임을 함께 이행하는 한편, 나눔과 동행의 가치를 실천하며 글로벌한 의료기관으로서의 사회적 책임을 다하는데 최선을 다 할 것”이라고 말했다.

초록우산 신정원 사회공헌협력본부장은 “이번 달리기 대회를 통해 참가자들의 건강 증진은 물론, 나눔 문화를 확산할 수 있어 매우 뜻깊은 행사가 될 것으로 기대된다”며 “아이들이 태어나는 순간부터 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 후원해 준 365mc에 감사드린다”고 말했다.한편, 핏땀런 달리기대회의 참가 신청은 공식 홈페이지를 통해서 가능하다. 참가 신청 오는 26일 자정까지이며 조기 마감 시 30일 취소표에 한해 추가 신청이 가능하다.