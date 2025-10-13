[리얼푸드=육성연 기자] 맥도날드가 가을철을 맞아 오는 16일부터 새로운 ‘해피 스낵’ 라인업을 선보인다.

맥도날드는 해피 스낵을 통해 버거, 사이드 메뉴, 디저트, 음료 등 인기 스낵 메뉴를 하루 종일 할인된 가격으로 제공한다.

이번 해피 스낵 라인업은 1500원, 2000원, 3000원으로 즐길 수 있다. 치킨 모짜렐라 스낵랩, 애플파이, 바닐라 선데이 아이스크림, 아이스 드립 커피(L), 토마토 치즈 비프 버거로 구성됐다. 여기에 애플파이 & 바닐라 선데이 아이스크림, 애플파이 & 아이스 드립 커피(L) 등 콤보 메뉴도 만나볼 수 있다.

치킨 모짜렐라 스낵랩은 바삭한 식감의 치즈스틱과 치킨 텐더의 조합에 매콤달콤한 칠리 소스가 더해진다. 디저트 메뉴 애플파이도 돌아온다. 애플파이는 바삭한 파이에 버터 향과 달콤한 사과 과육이 들어 있다.

맥도날드 관계자는 “이번 가을철에는 신메뉴 ‘치킨 모짜렐라 스낵랩’ 뿐만 아니라, 선선해진 날씨에 잘 어울리는 디저트 메뉴 ‘애플파이’를 포함해 더욱 다채로운 라인업을 선보이고자 했다”고 말했다.