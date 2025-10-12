[리얼푸드=육성연 기자] 동원F&B가 일본 ‘마루하니치로’와 공동 개발한 ‘WILDish 고추참치볶음밥’을 출시했다고 12일 밝혔다.

이번 협업은 한일국교정상화 60주년을 맞아, 양국을 대표하는 수산기업 간의 교류와 협력을 강화하기 위해 이뤄졌다. ‘WILDish 고추참치볶음밥’은 동원F&B의 ‘동원 고추참치’와 마루하니치로의 볶음밥 브랜드 ‘WILDish’를 결합한 제품이다. 동원 고추참치 특유의 매콤함을 즐길 수 있다. 참치 살코기를 비롯한 다양한 재료를 200℃로 볶아 불맛을 살린 것이 특징이다.

WILDish 고추참치볶음밥의 포장재에는 마루하니치로의 기술력이 적용됐다. 봉지 그대로 전자레인지에 조리한 후 간편하게 바로 먹을 수 있다. 220g 용량이다.

WILDish 고추참치볶음밥은 지난 8월 일본에서 먼저 출시됐다. 이온몰·코스모스·중부약품 등 일본의 주요 소매점에서 출시 한 달 만에 10만 개 이상 판매됐다.

동원F&B는 한일 양사가 협력해 기획한 신제품을 알리기 위해, 12일 서울시 강남구 코엑스에서 열린 ‘한일축제한마당 2025 in Seoul’에서 홍보 부스를 운영했다.

동원F&B 관계자는 “한일을 대표하는 두 종합식품기업이 서로의 역량을 결합한 제품을 기획했다”며 “앞으로 펫푸드 등 다양한 분야에서도 지속적으로 협력을 확대할 계획”이라고 말했다.

마루하니치로는 어업, 양식, 가공, 유통을 아우르는 일본 최대 규모의 종합식품기업이다.