[리얼푸드=육성연 기자] 미국 시장에서 고기 스틱(meat stick)은 불과 몇 년 전만 해도 ‘짠맛이 강하고, 가공도가 높다’는 인식 때문에 비교적 수요가 높지 않았다. 하지만 최근에는 ‘단백질이 풍부하고, 휴대가 간편한 트렌디한 간식’으로 인식되면서 인기를 얻고 있다고 한국농수산식품유통공사(aT)가 전했다.

시장조사업체 써카나(Circana) 자료에 따르면 2024년 육포를 제외한 건조 육류 스낵(고기 스틱 중심) 판매는 전년 대비 10.7% 증가했다.

촘스(Chomps), 잭링크(Jack Link’s), 슬림짐(Slim Jim) 등이 주요 브랜드다. 촘스는 미국에서 가장 빠르게 성장 중인 식품 기업 중 하나다. 현재 하루 약 200만 개의 고기 스틱을 생산한다. 하지만 폭발적인 수요에 주문의 85%만 소화할 수 있는 상황이다. 오는 2026년까지 2만 2000개 이상의 새로운 유통망을 확보할 계획이다.

잭링크는 조지아주에 가공 공장을 세웠고, 약 800명을 고용할 계획임을 밝혔다. 특히 지난해 ‘LK’ 라인을 새로 단장하며 ‘9대 알레르기 유발 성분 무첨가’를 전면에 내세웠다. 창업자의 며느리가 로리사 링크가 아들의 심각한 알레르기 경험을 계기로 아이디어를 냈다는 배경도 공감을 얻었다.

아처(Archer)는 LA에 두 번째 공장을 건설해 생산 능력을 거의 두 배로 늘린다고 발표했다. 지난해 매출이 90% 급성장한 결과다.

슬림짐, 듀크스, 패티(Fatty)를 보유한 대형 식품기업 코나그라(Conagra)는 연간 10억 달러 이상의 고기 스틱 매출을 기록하며 카테고리 최강자로 자리 잡았다.