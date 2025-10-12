[리얼푸드=육성연 기자] 시장조사기관 유로모니터가 아랍에미레이트(UAE) 소비 트렌드 보고서를 소개했다고 코트라(KOTRA)가 전했다.

보고서에 따르면 UAE는 자신만의 특별 경험을 만들려는 소비자가 늘면서 경험 중시 소비가 부상했다. 설문조사 결과, UAE 응답자의 70%는 개인화된 맞춤 경험을 원한다고 답했다. 특히 물건보다 경험에 돈을 쓰고 싶다는 응답자의 비중은 59%로 글로벌 평균 48%보다 높게 나타났다.

아라비안 어드벤처스(Arabian Adventures)와 몰오브디에미리츠(Mall of the Emirates, MOE) 내 입점한 댓 콘셉트 스토어(That Concept Store)는 경험을 중시하는 현지 소비자에게 큰 관심을 받고 있다.

에미레이트 항공 소속 관광·체험 액티비티 운영사인 아라비안 어드벤처스는 지난해 10월 샴페인 브랜드 뵈브 클리코(Veuve Clicquot)와 협업한 행사를 벌였다. 두바이 사막 보호구역에서 프리미엄 다이닝을 체험하는 프로그램이다. 기존의 사막 사파리와 차별화된 고급 경험을 제공하기 위해 이 프로그램을 기획했다.

해질녘에 열리는 샴페인 리셉션을 시작으로 베두인 스타일의 개인 식사 공간에서 코스 만찬과 프리미엄 음료 테스팅이 이어진다. 만찬 후에는 모닥불을 피우고 별빛을 감상하며 코냑과 초콜릿을 시음하는프로그램으로 설계됐다.

프리미엄화도 소비 트렌드로 꼽혔다. 개인화, 차별화, 품질, 사회적 지위를 아우르는 가치를 중시하는 종합적인 소비 습관이라 볼 수 있다. 프로컬 커피 브랜드인 커피 플래닛(Coffee Planet)과 프리미엄 라이프스타일을 담은 휴양지 노매드(Nomad)가 대표적인 성공 사례다. 커피 플래닛은 2024년 1월 콜드브루(Cold Brew) 스페셜티 캔커피 음료를 출시해 인기를 얻고 있다.

영양과 식습관 관리 역시 주요 화두다. 응답자의 59%는 건강한 성분을 포함한 식음료품을 찾고 있으며, 35%는 유기농(Organic) 제품만을 구매한다고 응답했다. 샤르자 코옵(Sharjah Coop)은 2024년 8월, 유기농 단백질 강화 신선 우유 브랜드인 멜리하를 출시했다. 멜리하 유제품은 첨가물을 배제하고 4%의 지방과 3.5%의 A2A2 단백질이 들어 있다. 출시 직후 완판 행진을 보이며 호응을 얻고 있다.