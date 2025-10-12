[리얼푸드=육성연 기자] 엠에프지코리아(MFG KOREA)가 운영하는 매드포갈릭이 편의점 CU와의 협업을 통해 간편식(HMR) 5종을 출시한다고 12일 알렸다.

매드포갈릭은 대표 소스를 활용한 간편식을 통해 K-컬쳐드 이탈리안 레스토랑으로서의 정체성과 미식 경험을 일상으로 확장하겠다는 전략이다.

상품은 ‘갈릭비프고로케’, ‘화이트크림함박덮밥’, ‘갈릭폭찹스테이크덮밥’, ‘라구볶음밥’, ‘갈릭비프부리또’ 등 총 5종이다. 제품별로 10월 말까지 순차 출시된다. 3000원대부터 5000원대까지의 부담 없는 가격대로 선보인다. 전자레인지로 간편히 조리할 수 있다.

앞서 9월 출시된 ‘갈릭비프고로케’부터, ‘화이트크림함박덮밥’과 ‘갈릭폭찹스테이크덮밥’이 10월 1일부터 전국 CU에서 판매를 시작했다. ‘화이트크림함박덮밥’은 화이트소스와 함박스테이크가 조화를 이룬 제품이다. ‘갈릭폭찹스테이크덮밥’은 매드포갈릭 비법 소스를 담은 챱스테이크소스에 돼지고기, 감자, 양송이를 더했다. 두 제품 모두 즉석밥과 함께 제공되며, 갈릭 후레이크 토핑을 올렸다. 매드포갈릭 ‘갈릭비프부리또’와 ‘라구볶음밥’ 역시 차례대로 출시될 예정이다.

매드포갈릭 관계자는 “이번 콜라보 상품 출시를 통해 더 많은 고객이 매드포갈릭 고유의 맛과 품질을 보다 가깝게 경험하는 기회가 되길 기대한다”고 전했다.