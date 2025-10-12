[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 오는 13일부터 26일까지 ‘OCTOBER LATTE FESTA’(이하 라떼 페스타)를 진행한다. 올해 1월부터 8월까지 라떼 음료 3종(카페 라떼, 플랫 화이트, 스타벅스 돌체 라떼)의 누적 판매량이 5000만 잔을 넘어선 것을 기념한 행사다.

12일 스타벅스코리아에 따르면 라떼 페스타는 스타벅스 리워드 회원이라면 매일 한 번 스타벅스 앱 내 라떼 페스타 이벤트 배너의 ‘룰렛 챌린지’를 통해 참여할 수 있다. 이벤트 음료 50% 할인 쿠폰, 이벤트 음료 1+1 쿠폰, 이벤트 음료 사이즈 업 쿠폰, 별 1개 중 하나를 랜덤으로 받을 수 있다. 발행되는 쿠폰은 당일 이벤트 대상 음료 구매 시 바로 사용할 수 있다.

이벤트 대상 음료는 총 7종(블랙 글레이즈드 라떼, 바닐라 라떼, 플랫 화이트, 코르타도, 스타벅스 돌체 라떼, 카페 라떼, 밀크카라멜 라떼)이다.

‘카페 라떼’는 판매량 집계를 시작한 이래 매년 인기 음료 TOP3에 꾸준히 이름을 올리고 있다. 스타벅스는 라떼 라인업을 확장하고 있다. 지난 9월 선보인 ‘코르타도’는 기본 에스프레소 샷을 활용하는 일반적인 커피 음료와 달리 리스트레토 3샷으로 제조된다.

올가을 많은 고객들의 인기를 얻고 있는 음료는 ‘블랙 글레이즈드 라떼’이다. 아인슈페너를 연상시키는 글레이즈드 폼과 모카 드리즐, 흑당 파우더의 단맛이 특징이다.

또한 스타벅스는 지속적인 고객 의견을 경청해 ‘바닐라 라떼’를 상시 판매 메뉴로 새롭게 선보였다. 이 밖에도 스타벅스에서는 ‘스타벅스 돌체 라떼’, ‘밀크카라멜 라떼’ 등 기호에 맞는 다양한 라떼를 만나볼 수 있다.

이상미 스타벅스 마케팅담당은 “고객들이 취향에 맞게 다양한 라떼를 즐길 수 있도록 라떼 페스타를 기획했다”고 말했다.