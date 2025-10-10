[리얼푸드=육성연 기자] 일동후디스가 10월 10일 임산부의 날을 기념하여 ‘전국 태명 자랑’ SNS 이벤트를 기획한다.

10일 일동후디스에 따르면 이번 이벤트는 배 속에 있는 아이의 태명을 공유함으로써 임산부 및 예비 부모들 간의 소통을 강화하고, 소비자에게 긍정적인 브랜드 경험을 제공하기 위해 기획됐다. 오는 24일까지 진행한다.

참여 방법은 트루맘 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤, 이벤트 게시물에 아기의 태명과 태명을 지은 이유를 댓글로 남기면 된다. 추첨을 통해 아기를 위한 ‘트루맘 영양식 랜덤 1개’, 엄마를 위한 ‘하이뮨 활성엽산 플러스’, 아빠를 위한 ‘하이뮨 아미노포텐’ 등 푸짐한 경품이 제공되며, 센스 있는 태명을 지은 5명에게는 ‘네이버페이 만원권’을 증정한다.

일동후디스 관계자는 “임산부의 날을 기념ㅐ 임신 및 출산을 축하하는 문화를 만들고, 동시에 예비 부모들간의 소통을 강화하기 위해 이벤트를 준비했다”고 말했다.

‘트루맘’은 지난 1970년부터 유아식을 개발해 온 일동후디스의 분유 브랜드다.