[리얼푸드=육성연 기자] 당근 케이크는 꾸준히 사랑받고 있는 케이크 종류죠. 달콤한 크림치즈에 콕콕 박힌 호두와 당근 알맹이를 씹어먹는 재미도 있습니다.

리얼푸드가 소개하는 이번 레시피는 홈메이드 당근케이크입니다. 오븐이 없어도 가정에서 충분히 만들 수 있어요. 전기밥솥을 이용하면 됩니다.

약간의 포도씨유를 밥솥 바닥에 골고루 바르고 반죽을 넣으세요. 만능 찜 기능 버튼을 눌러 50분 정도 구우면 됩니다.

재료에는 오렌지잼이 들어갑니다. 새콤달콤한 맛이 크림치즈와 잘 어우러집니다. 여기에 향긋한 로즈메리까지 올리면 더욱 근사한 케이크가 완성됩니다.

직접 만든 당근케이크는 선물용으로도 제격입니다. 정성껏 만든 당근 케이크로 달콤한 선물을 건네보세요.

휘핑크림을 이용할 때는 비닐 팩에 넣어 원을 그리면서 올려주면 좋습니다. 일정한 양의 크림을 올려줄 수 있습니다.

재료 (1개 분량)

당근 1개(200g), 달걀 3개, 밀가루(박력분) 1+1/2컵, 설탕 1컵, 포도씨유 1/2컵, 계핏가루 1/2작은술, 베이킹파우더 1작은술, 다진 호두 1/2컵

휘핑크림 : 생크림 1/4컵, 설탕 1작은술, 크림치즈 300g, 오렌지잼 1큰술, 로즈메리 약간

만들기

1. 호두는 굵게 다지고 당근은 강판에 갈거나 칼로 곱게 채썬다.

2. 볼에 달걀을 넣고 30초간 거품기로 달걀을 풀고 설탕을 넣으면서 2분간 거품기로 휘핑한다. 포도씨유를 넣고 한번 더 잘 섞는다. (tip. 달걀은 실온에 30분전에 꺼내두셨다가 사용)

3. 박력분, 베이킹파우더, 계피가루를 체에 쳐서 반죽에 넣고 스패츌러로 섞는다. 반죽이 섞이면 당근과 호두를 넣어서 섞는다.

4. 약간의 포도씨유를 밥솥 바닥에 골고루 바르고 반죽을 부어 준 후 만능 찜 버튼(50분)을 눌러 굽는다.

5. 볼에 생크림을 넣고 핸드믹서기로 저으면서 설탕을 넣는다. 또 다른 볼에 크림치즈를 넣고 핸드 믹서기로 풀어준 후 생크림을 섞어 휘핑 크림을 만든다.

6. 당근케이크 시트꺼내 한 김 식힌 후 시트를 가로로 삼등분한다. 시트가 다 식으면 자른 시트면에 크림을 펴 발라준 후 시트를 올리고 윗면에 크림을 펴 바른다.

7. 당근케이크에 오렌지잼과 로즈메리를 이용해서 당근모양으로 장식한다.

자료=우리의 식탁 제공