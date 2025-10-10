[리얼푸드=육성연 기자] 10월 10일 임산부의 날을 맞아 한우자조금이 한우 레시피를 제안했다.

임신 시기에는 산모와 태아의 건강을 위해 필수 영양소를 균형 있게 섭취하는 것이 중요하다. 임산부의 단백질 필요량은 하루 70~80g으로 평소보다 약 2배 가까이 늘어난다. 철분과 비타민 B군은 임신성 빈혈 예방과 피로 완화에 기여해 현기증이나 무기력 증상을 줄여준다.

한우자조금은 한우에 임산부에게 필요한 영양소가 풍부하다면서 따뜻하고 소화가 잘되는 죽 요리를 소개했다. 한우 안심과 낙지를 함께 넣어 끓인 ‘한우 불낙죽’은 산모와 태아에게 필요한 단백질과 철분, 아연을 동시에 섭취할 수 있다.

만드는 법은 우선 한우 안심을 잘게 썰어 준비한다. 낙지는 밀가루로 주물러 깨끗이 씻은 뒤 잘게 썬다. 여기에 다진 애호박과 당근, 양파를 넣고 다시마물과 함께 불린 쌀을 끓인다. 채소가 익어갈 무렵 한우 안심과 낙지를 넣고 소금으로 간을 맞춘 뒤 통깨를 뿌려 마무리한다.

황인철 서울의료원 산부인과 과장은 “임신기의 식단은 태아의 성장과 발달, 산모의 체력 유지와 직결되는 중요한 요소”라며, “한우는 단백질·철분·비타민 B군·불포화지방산 등 임산부에게 필요한 영양소가 균형 있게 함유된 식재료”라고 전했다.