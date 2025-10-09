[리얼푸드=육성연 기자] 식음료 기업 티젠이 추석 명절 후 체중 관리에 좋은 제품을 소개했다.

9일 티젠에 따르면 최근 ‘애사비’가 젊은 여성에게 주목받으면서 제품 형태도 분말 스틱, 정제형, 젤리 등으로 다양해졌다. 애사비는 애플사이다비니거를 말한다. 사과를 원료로 정제수를 첨가하지 않고 자연발효시킨 사과 식초다. 발효를 거치며 생성되는 아세트산이라는 유기산이 식후 혈당 스파이크를 예방에 도움을 줄 수 있다.

티젠이 선보인 애플사이다비니거 분말 스틱도 출시 7개월 만에 누적 1000만 스틱을 판매했다. 티젠은 저당·저열량인 ‘애플사이다비니거 젤리’에 이어, 최근 두 번째 애사비 분말 제품인 ‘티젠 애플사이다비니거 사과&배’를 출시했다.

전 세계적으로 유행하는 말차도 체중 관리에 좋은 아이템이다. 말차는 녹차의 새싹이 나올 때 20일 동안 햇볕을 가려 재배하는 차광재배로 생산한다. 떫은맛은 적고 감칠맛이 풍부한 것이 특징이다. 올 여름 그린 컬러 열풍을 주도한 재료다. 할리우드 스타들의 트렌디한 건강 아이템으로 급부상했다.

‘티젠 브이핏 말차레몬’은 V라인 관리에 좋은 제주산 유기농 말차에 레몬을 첨가해 상큼함을 더했다. 티젠 네이버 브랜드스토어에서는 애사비 분말 스틱과 브이핏 말차레몬 제품을 묶어 45% 할인가에 판매한다.