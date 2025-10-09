[리얼푸드=육성연 기자] 전라남도는 오는 10일부터 3일간 목포 문화예술회관 일원(2025남도국제미식산업박람회장 특설무대 무료존)에서 ‘2025 남도 주류페스타’를 개최한다고 9일 알렸다.

이번 주류 페스타는 ‘2025남도국제미식산업박람회(1~26)’의 연계 행사다. ‘술을 Style 있게!’를 주제로 60여종 전통주 시음·판매, 칵테일쇼, 유명 가수 공연이 진행된다. 체험 프로그램은 전통주 만들기, 남도주류 컬링, 남도주류 라이더 등이다.

첫째날인 10일 오후 6시 30분에 열리는 개막 이벤트는 주류와 음악이 어우러진 ‘남도주류 칸타빌레’다. 전통주 칵테일쇼를 시작으로 김하은 소믈리에와 임희원 셰프가 함께하는 ‘전통주 주담회’, 가수 조째즈, DJ 안소미 등 유명 아티스트의 축하 공연, 경품이벤트가 이어진다.

둘째날인 11일은 남도주류 에너지 업 파티 ‘인생한잔 파티’가 펼쳐진다. 정준하&스윗소로우, DJ상호상민의 공연과 관객 참여형 랜덤 게임 등으로 젊은 층의 참여를 이끌 예정이다.

마지막 날인 12일에는 전통주를 활용한 ‘남도주류 경매쇼’와 경품 이벤트가 진행된다.

체험 콘텐츠도 마련됐다. ‘남도 양조장 전통주 만들기’, ‘남도주류 컬링’, ‘남도주류 라이더’, 남도술독 바스켓, ‘남도 주류퐁’, ‘남도의 거탑’ 등 다채로운 체험 프로그램을 통해 남도의 술을 직접 맛보고, 만들고, 즐길 수 있다.

유현호 전남도 관광체육국장은 “이번 주류페스타는 남도의 전통주를 가장 힙하고 흥겹게 즐길 수 있는 콘텐츠를 풍성하게 마련했다”며, “같은 곳에서 진행 중인 ‘2025남도국제미식산업박람회’장에도 들러서 남도미식과 전통주의 매력을 만끽하길 바란다”고 말했다.